Aróstegui tomó las riendas de Sportivo: pidió apoyo a socios y sponsors, pero no opinó sobre Esser

Juan Manuel Aróstegui se convirtió este jueves por la tarde en el nuevo presidente de Sportivo Belgrano, en reemplaza de Pablo Esser, quien está involucrado en una causa judicial donde se lo apunta como el presunto cabecilla de una organización que se dedicaba al narcotráfico y el lavado de dinero, cuestión por la que quedó detenido este miércoles.

El exgoleador, ídolo del club, que acompañó como vicepresidente a Esser en las elecciones del año pasado, asumió bajo la figura de “ausentismo”, algo que contempla el estatuto.

“Tuvimos que tomar la decisión en pocas horas, todo sucedió muy rápido”, dijo Aróstegui en conferencia de prensa, quien informó que lo secundarán Oreste Gaido y Pablo Terraf.

“Me hago cargo del club como presidente, pero necesito de todos, rodearme con gente mía, de la cual confío, ese era uno de los requisitos que pedí”, indicó y luego marcó alguna diferencia con la visión que tenía Esser: “Tengo otra cosa en mente, tengo otro criterio, otra forma de ver el futbol y el club también. Tengo otros proyectos, pero no significa que lo que se hizo hasta el momento estuviera mal”, aclaró.

[AHORA]Conferencia de prensa de Sportivo Belgrano.... Publicado por El Periódico en Jueves, 24 de septiembre de 2020

Aróstegui sostuvo que aprovechará el parate por la pandemia para reorganizar la institución y generar nuevos proyectos que tiene en mente, sobre todo con las inferiores.

“Yo quiero un proyecto institucional para el club, creo que los proyectos son importantes para saber dónde vamos. Soy ‘delegador’ también, así se debe actuar. Estoy para aprender, seguramente habrá errores, pero quiero que crean o sepan que lo que vaya a hacer será consensuado con el grupo de trabajo y será por amor al club”, declaró.

Pidió apoyo

El exgoleador hizo un pedido importante para que el club no sea vea más afectado por la situación que atraviesa desde este miércoles: “Necesito la confianza de los sponsors, de los socios, por favor, más que nunca porque esto lo sacamos adelante entre todos. No es un verso”, subrayó.

Luego, el flamante presidente se mostró abierto a los consejos y también las críticas constructivas: “Vengan, acérquense con respeto, las críticas no me van ni me vienen, si son positivas me harán crecer a mí y al club”, dijo y reconoció que todavía se está “empapando” de todo lo que genera Sportivo como institución.

Al ser consultado sobre lo sucedido con Esser y la vinculación que podría tener el club, Aróstegui señaló que desde la Justicia Federal le dijeron que el club como institución “no está involucrado”, aunque luego prefirió no opinar sobre la causa que se investiga, ya que considera que es trabajo de la Justicia: “La vida privada de cada uno a mí no incumbe”, sostuvo e indicó que “os nombres propios “están por debajo del escudo del club”.

Reunión en el Consejo Federal

La primera acción que deberá afrontar Aróstegui será la reunión de dirigentes del Federal A pactada para este viernes a las 19.30 donde participarán miembros de AFA, del Consejo Federal y todos los clubes de la categoría buscando consensos para el retorno de los entrenamientos y la definición de los ascensos a la Primera Nacional.

En ese marco, Esser había tomado un rol protagónico -incluso presentando un proyecto- buscando que los ascensos se definan en la cancha. Esta postura fue apoyada por algunas instituciones, pero por otras no y es por eso que estaba en discusión.

Además, se espera una definición sobre el regreso a los entrenamientos que ya contaban con la habilitación de AFA, pero todavía no del Gobierno nacional. Esta situación se resolvería luego de la reunión del viernes.

Ante ello, Aróstegui afirmó que mantendrá la posición que Sportivo tuvo hasta el momento.

“Se va discutir la vuelta a los entrenamientos; la prioridad es que vuelva la vida al club, que se entrene, que vuelva la escuelita y los chicos”, cerró.