Compró una PC, le mandaron un licor de 200 pesos y no querían devolverle los $140 mil que gastó

Mercado Libre le respondió por escrito que no le devolvería el dinero pero la presión en las redes revirtieron la historia.

Una joven rionegrina, de nombre Juana Floriano, de 20 años, viralizó en las redes sociales el padecimiento que tuvo por comprar una computadora a través de la plataforma Mercado Libre, que nunca le llegó y la empresa hasta por escrito intentó no devolverle los 140 mil pesos invertidos en su fallida adquisición.

Todo comenzó cuando esta joven de Cipolletti compró una Mac, que le costó 140 mil pesos: "Los ahorros de todo mi vida", contó luego.







"Invertí toda mi plata en una computadora que salía $140.000 para la facultad. Me estafaron y me enviaron una botella de licor envuelta en una toalla”, aseguró la joven en un primer posteo en la red social Twitter.

Ante los reclamos no respondidos, Juana volvió a la carga apuntándole a Mercado Libre y a Marcos Galperín: "Realicé dos veces la denuncia en Mercado Libre y me la rechazan diciendo que no pueden devolverme el dinero. Busco respuesta!!!".







Las reacciones en las redes sociales provocaron que Mercado Libre responda, pero el primer contacto de la empresa de Galperín fue que no iban a devolverle el dinero, situación que indignó a la joven, que no paró en su reclamo hasta que pudo recuperar lo perdido.

"Ya me contactaron de Mercado Libre y me anularon el pago", escribió Juana y la historia, gracias a sus reclamos en las redes sociales, tuvo un final al menos más feliz para ella aunque sin la computadora.