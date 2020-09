Detienen a periodista local mientras realizaba una cobertura en Frontera

El periodista Franco Cervera, que pertenece a la FM 102.5 Radio Estación, denunció este lunes que fue privado de su libertad por varios minutos mientras realizaba una cobertura periodística frente a la Comisaría Sexta de Frontera, donde había personas manifestándose en el lugar tras una detención.

Según indicó Cervera, mientras se encontraba en el lugar registrando los hechos con su teléfono celular, una uniformada lo increpó “sin motivos, a los empujones e insultos” y luego junto a otros dos oficiales lo llevaron al interior del edificio policial donde lo despojaron de sus elementos de trabajo.

Según informaron desde la empresa periodística, Cervera fue privado de su libertad por al menos 40 minutos, “mientras recibía agresiones verbales de una integrante de la fuerza”.

La liberación llegó luego por decisión del subjefe de la comisaría. En tanto que desde la radio informaron que denunciarán lo ocurrido a la Justicia.

“La mujer policía estaba muy alterada. Me insultaba, me amenazaba con guardarme por un tiempo y con secuestrarme la moto”, explicó Cervera.

“Dentro de la comisaría me sacaron las pertenencias, me hicieron sacar la campera, las zapatillas, me pusieron contra la pared con las manos arriba para requisarme, mientras continuaban los insultos por parte de la mujer policía”, agregó.

“Después de algunos minutos, el subjefe de la fuerza intercedió y tras pedir disculpas por el mal momento me dejó retirarme de la comisaría”, finalizó el cronista radial.

Desde El Periódico nos solidarizamos con Franco Cervera y repudiamos este tipo de agresiones a colegas periodistas.