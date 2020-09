"No se puede arriesgar la salud de mucha gente por una fiesta", dijo representante estudiantil

La difícil situación sanitaria que atraviesa el país y la provincia de Córdoba ante la pandemia de coronavirus, con reportes a nivel provincial que vienen superando los 700 casos diarios, llevó a la suspensión de los tradicionales festejos por el Día de la Primavera. En San Francisco, como en muchas otras ciudades, la Municipalidad decidió organizar en cambio una Estudiantina virtual que podrá seguirse por internet a través de redes sociales, con la participación de estudiantes representantes de los colegios.

Los festejos presenciales no están permitidos en los decretos nacionales y tampoco contaban con autorización del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), por los riesgos de contagios que implican. La decisión parece contar con apoyo de muchos jóvenes, aunque también hubo críticas en redes sociales, con adultos llamando a rebelarse contra la medida y también circuló una convocatoria para hacer un banderazo de protesta. Desde la Municipalidad, señalaron que comprendían el malestar de algunos estudiantes pero explicaron que un posible brote de casos terminaría afectando a toda la ciudad.

El presidente del Centro de Estudiantes del IPET n°50 Emilio Olmos, Jeremías Vignola, explicó que en las últimas semanas mantuvieron conversaciones con otros estudiantes y también hubo una reunión con autoridades de la Municipalidad, convocados por el secretario de Gestión Institucional, Rodrigo Buffa. "Se convocó a una reunión con representantes de los chicos, la idea fue que nos escuchemos, entendernos entre todos. No es que se suspendió en San Francisco, sino en todo el país, como muchos otros eventos. Y nos comentaron cuáles eran los motivos para no realizar la tradicional Estudiantina en este momento", aclaró Vignola.

Vignola subrayó que si bien el festejo es algo que "hacía falta" en este momento, no se puede desconocer la situación y los contagios que podrían ocasionarse con la concentración de personas. "Sabemos que no es lo mismo, para mí tampoco. La Estudiantina también pude festejarla el año pasado, en nuestro colegio tenemos séptimo año y también era el último año, de compartir con mis compañeros, con docentes y un montón de gente que no lo podemos hacer. Pero tenemos que pensar un poquito más allá, entender que no lo podemos hacer pero no por un capricho de alguien sino por una situación que nos está afectando a todos", resumió el estudiante de séptimo año.

El joven remarcó que hay que pensar en toda la situación de la pandemia en el país y en la ciudad, más allá de la fiesta. "Creo que tenemos que pensar un poco más allá con todo lo que nos toca vivir, en Argentina y en el mundo con la pandemia que nos está afectando. Está la parte económica, hay muchos alumnos que todavía hoy no pueden tener internet para acceder a los conocimientos de la escuela, y muchas otras cosas", dijo.

"Tenemos que tener cuidados para nosotros o para nuestras familias. Si bien muchos decían que se podría hacer en la plaza, no se puede arriesgar la salud de mucha gente por una fiesta. La Estudiantina no es un capricho tampoco, es una etapa linda y que las disfrutan los chicos de todas las edades y las familias. Pero hay que adaptarse y cuidar lo que hoy tenemos como ciudad, si bien no estamos con muchos casos", fundamentó.

Una etapa

El representante estudiantil subrayó que tampoco hay que relativizar la importancia de la Estudiantina para los jóvenes que terminan la etapa secundaria. "A la Estudiantina no hay que desmerecerla. Para nosotros es como el cierre de una etapa que nos toca y después asumimos más responsabilidades. Después ya no vamos a estar más con nuestros compañeros, con muchos compartimos desde la primaria. Muchos se van a otros lados y después se complica mucho volver a juntarse. Compartir no solo ese día en la plaza, sino todo el tiempo en el aula. No es lindo porque nadie quiere terminar el año así, tenemos que ser conscientes del momento pero sin desprestigiar la Estudiantina, que en este momento hacía falta", consideró.

Riesgos

Vignola también puso de relieve que un posible brote que surgiera en la celebración podría llevar a restringir actividades o retroceder de fase, lo que complicaría la situación laboral o de salud en mucha gente. "No podemos dar pie a que por hacer una fiesta tengamos que retroceder de fase, que conlleva muchas otras cosas, como cerrar comercios o gente que se queda sin empleo. Puede que alguna parte no lo entienda, pero veo muchísimos jóvenes que sí lo entendieron. Quizás en un primer momento no lo veían, pero cuando hemos hablado con compañeros terminan entendiendo. No somos tampoco unos egoístas, creo que con hablarlo se ha entendido. Esperemos que sean muchos los jóvenes que tomen esta postura responsable, porque es delicado el momento y necesita de todos", explicó.

"Puede que quizás no haya contagios en la fiesta, ¿pero vale la pena arriesgarse si sabemos que no es lo ideal?", agregó.

Además, el joven valoró el trabajo que realizan muchas autoridades, profesionales de la salud y voluntarios para controlar la situación de la pandemia en la ciudad. "Hemos hablado con compañeros míos, de distintas escuelas y de distintos años. Y pensamos en el gran trabajo que está haciendo mucha gente que a lo mejor no se ve. Mucha gente está trabajando atendiendo el teléfono 24 horas, de forma incondicional, ayudando a que esto siga como venimos y que se puedan abrir más actividades. Por ejemplo, los jardines maternales, que se habilitaron hace poco y que estaban reclamando desde hacía mucho y presentando protocolos", indicó.

"Algunos en las reuniones expresaron su enojo con la situación en sí que nos toca, no con la decisión. Yo también me pongo en el lugar de todos los estudiantes, no saben si van a poder tener el viaje de estudios, si van a poder tener la recepción, y ahora tampoco la Estudiantina. Se suman muchas cosas, pero todos han entendido la situación y que hoy no era el momento de hacerlo. Ojalá que la situación sanitaria cambie y se puede hacer algo más adelante, está el compromiso de la Municipalidad para eso. Lamentablemente no se puede y por eso muchas otras ciudades lo hacen de manera virtual", expuso Vignola.

Finalmente, consultado sobre qué opinión tenía de la convocatoria a una protesta o llamados a rebelarse, manifestó: "Lo único que puedo decir es que seamos conscientes del momento que nos toca y que seamos responsables, como la gran mayoría de estudiantes y alumnos. En redes sociales veo pocos que hayan convocado a alguna manifestación, y sí veo muchos que han hablado de que no se podía estar haciendo lío por una joda".