“Entendemos la frustración de los jóvenes, no es en contra de nadie sino a favor de todos”, dijo Bernarte sobre el Día del Estudiante

El festejo del Día del Estudiante y Día de la Primavera se realizará en todo el país sin celebraciones de manera presencial como medida preventiva para evitar los contagios de coronavirus, ya que autoridades sanitarias en todo el país advierten desde marzo sobre los riesgos que significa la concentración de personas en una reunión masiva. En San Francisco no se realizará la tradicional “Estudiantina”, pero sí habrá una celebración vía internet que organizó la Municipalidad con la participación de representantes de los colegios, al igual que en Frontera y muchas otras localidades en el país.

Esta situación por la pandemia generó una lógica frustración de muchos jóvenes que vieron frustrada, al menos por ahora, la posibilidad de un festejo masivo en la plaza Vélez Sarsfield, al menos con protocolos, algo que no está habilitado por los decretos nacionales de la emergencia sanitaria ni por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), de acuerdo al aislamiemnto preventivo en todo el territorio del país.

Al respecto, el secretario de gobierno de la Municipalidad de San Francisco, Damián Bernarte, explicó que la decisión “apela al llamado a la conciencia social y a la responsabilidad social de los estudiantes”.

“Pedimos la colaboración de la familia de los jóvenes para que tomen conciencia y sepamos que no se pueden realizar eventos ni reuniones, ni actividades con aglomeración de personas, no está permitido por decreto de Presidencia de la Nación”, indicó.

“La provincia de Córdoba a través del COE ha notificado a todos los intendentes, incluso de San Francisco, de que no se autoriza la realización de reuniones, celebración o festejos con motivo del Día del Estudiante y Día de la Primavera el próximo 21 de septiembre, que no es una disposición municipal, es una decisión de carácter provincial y nacional, y el municipio tiene el deber de hacerla cumplir”, sostuvo.

“Nos encantaría que se pudiese hacer la estudiantina”

Bernarte afirmó que “el municipio entiende la frustración, la preocupación y el enojo de los jóvenes, pero lo cierto es que es un momento de la historia que amerita la toma de resoluciones de carácter objecional”.

“Tenemos que asumir que no se pueden hacer celebraciones de carácter presenciales, me encantaría y a todos nos encantaría que se pudiese hacer la Estudiantina como se hace desde hace muchos años porque es un momento de alegría, de festejo y de reunión”, expuso.

“Y la modalidad en la que de alguna manera el municipio se hace presente vía plataformas digitales y streamig también puede tener un gusto a poco porque falta el contacto con los amigos y compañeros, pero es lo que se está haciendo en todo el país”, indicó.

Además, el funcionario afirmó que se presentaron protocolos en el COE regional para poder realizar el festejo de manera presencial al aire libre, pero no se autorizaron. “Tenemos que entender que esto se da en un momento complicado en la provincia de Córdoba que registra una cantidad importante de contagios en los últimos días y que esa situación también se da en San Francisco, es un momento donde tenemos que tener más cuidado y tenemos que entender las reuniones que impliquen juntadas de personas es un vehículo ideal para la trasmisión de la enfermedad”, dijo Bernarte.

Y fundamentó: “Con que haya una sola persona que esté enferma se pude disparar un brote de crecimiento exponencial, y todo el trabajo que venimos haciendo para cuidar la salud y reactivar la economía se tira por la borda, aunque parezca antipático lo que se resuelve es para cuidar la salud. Estamos seguros de que va a haber tiempo para recuperar el festejo presencial, pero para que eso pase necesitamos que estén todos”.

En ese marco, Bernarte también señaló que la aparición de un nuevo brote también “genera que la actividad económica, que tanto ha costado ponerla de marcha, tenga que parar y que también pongamos en riesgo las fuentes de trabajo de familiares de los chicos que quieren festejar”.

"No es en contra de nadie, sino a favor de todos"

“No es una puja para ver quién tiene razón, deseamos que no existan las reuniones de juntadas de personas y que nuestra gente este sana y que no tengamos que perder a ningún sanfranciqueño como consecuencia de la pandemia, no es una decisión en contra de nadie, entendemos la frustración, el enojo pero no es en contra sino a favor de todos”, dijo Bernarte.