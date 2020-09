Arroyito: investigan si la Policía le disparó a un joven con proyectil de plomo

La Fiscalía de Arroyito investiga un episodio donde un joven de 18 años habría sido herido por un disparo en el glúteo proveniente de un arma de fuego de la Policía y con un proyectil de plomo, informó el portal web Vía Arroyito.

El hecho se habría registrado el domingo 6 de septiembre en horas de la noche en un domicilio de calle Colón al 600 de esa localidad. En el lugar, un oficial resultó agredido en una intervención por un llamado a la línea 101 que daba cuenta de en dicho domicilio se escuchaba música a alto volumen.

En ese procedimiento, la Policía había informado la agresión al oficial y la detención de un menor de 15 años, que luego fue devuelto a sus padres, pero no el episodio del otro joven herido. Esta última situación se conoció esta semana ya que el joven herido de bala fue atendido en el nosocomio dos días después del episodio.

Proyectil de plomo

La familia del joven se constituyó como querellante y asignó a Héctor Flores como abogado. En diálogo con Vía Arroyito, el letrado señaló que el suceso "ocurrió cerca de las 23 del domingo 6 de septiembre. El relato de mis clientes es que junto a un grupo de jóvenes estaban en una casa cuando llegó la policía porque vecinos habían denunciado música fuerte; se produce una discusión entre el dueño de casa y los dos policías, mi cliente no ve ningún tipo de pelea pero cuando escuchan los insultos salen a la calle en donde ven que el dueño de casa estaba a los empujones con los uniformados".

En la casa, además del hombre mayor y del joven herido, había entre dos y tres menores de edad. "Mi cliente me contó que la mujer policía lo empujó y que ve cuando desenfunda el arma, la carga él se da vuelta como para irse, allí él dice que escucha dos disparos y que uno le pega en la pierna derecha, debajo de la cintura; el joven sale corriendo herido, no fue asistido, llegó al hospital y cuando vio que había policías decidió no hacerse atender por temor", dijo Flores.

El martes siguiente, Flores indicó que se puso en contacto con el médico Gerardo Galimberti, "quien me dijo que tenía que dejarlo internado porque aún tenía el proyectil alojado en la pierna y el miércoles fue sometido a una intervención quirúrgica para extraerle la bala. Ya en ese momento intervino la fiscalía porque tanto yo como el médico solicitamos la cadena de custodia del proyectil a los fines de que se lo resguarde para las pericias posteriores. También estuvo presente en ese acto el médico policial".

Para el letrado, "lo más preocupante es que un policía utilizó su arma cuando la situación no lo ameritaba".

Flores aseguró que el proyectil era de plomo y habría sido disparado con un arma nueve milímetros y no una escopeta cargada con postas de goma.







Conferencia de prensa

Con el objetivo de brindar información del suceso, el viernes por la mañana en la dependencia local de la Policía de Arroyito se realizó una conferencia de prensa encabezada por el Comisario Inspector Pablo Berardo segundo jefe de la Departamental San Justo junto al Jefe de Zona 4 Comisario Inspector Víctor Quevedo.

El Comisario Berardo comentó que el suceso fue informado “después de una semana o más, por el simple hecho de que nos hemos tomado junto con la Fiscalía, el tiempo suficiente investigar o aclarar distintas circunstancias”.

Sobre el procedimiento, Berardo indicó que se produjo una discusión con un grupo de cinco jóvenes porque el objetivo era que bajaran la música por pedido de un vecino. “Atacaron a un Policía ocasionándole una fractura de tabique, traumatismos en la espalda por un golpe con un hierro y la policía terminó con una fisura en el dedo anular de la mano derecha, que significó 35 días de inhabilitación en el trabajo y 50 días de curación para cada uno de ellos”, dijo el Comisario.

Luego de ese episodio, del que participaron cuatro menores y un mayor -según indicó Berardo-, detuvieron a un menor que fue trasladado a la comisaría y entregado a sus padres. "Se procede a las actuaciones de oficio, es decir, denunciamos nosotros aquí en la comisaría y el 8 de septiembre a las 23:30 hs. a través de un médico de un nosocomio de la ciudad tomamos conocimiento que ingresó por guardia un hombre que iba a la Clínica a pedir un certificado por lesiones”.

“El joven junto al padre le relataron al médico que habrían tenido un inconveniente con la policía y por ello resultó lesionado. El médico -que también había atendido a los policías- preguntó si había sido el mismo hecho y le manifestaron que habría sido rozado por un disparo de arma de fuego”. Al revisarlo, el médico constató que no había sido un roce sino que el proyectil estaba alojado en su pierna, por lo que decidió internarlo y luego operarlo para extraerlo.

En ese sentido, Berardo agregó que le dieron participación a la Fiscalía de Instrucción, "e iniciamos nosotros junto al Jefe de Zona las actuaciones de oficio, y recalco que iniciamos nosotros de oficio porque no hay ninguna denuncia por parte de los damnificados, en estos dos casos se iniciaron las actuaciones desde la Fiscalía”.

La Fiscalía determinó el secuestro de las armas junto al proyectil que fue extraído en la Clínica Regional Arroyito que fueron enviados a Balística de la Policía de Provincia para realizar las pericias.

“No estamos en condiciones de aseverar si el disparo fue efectuado por personal policial, la intimidad del hecho está siendo investigada queríamos dar a conocer esta situación. El joven tiene 18 años y resultó con heridas graves”, dijo el Comisario.

Por último, Berardo aclaró que “hay querellas presentadas por parte de algunos abogados, pero denuncias no porque actuamos nosotros de oficio en los dos casos. Es para darle claridad, no ocultamos nada y son situaciones que se presentan en el marco de procedimiento y por ahí resulta un tanto difícil de decidir para el personal actuante. Estamos autorizados por el mismo Ministro de Seguridad, que tiene conocimiento al igual que la Sra. Fiscal, de esta conferencia de prensa”.

Fuente: Vía Arroyito