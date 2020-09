Arrancan las actividades por los festejos patronales en Frontera

El próximo 24 de septiembre la comunidad de Frontera celebra las fiestas patronales en honor a la Virgen Nuestra Señora de la Merced, santa patrona de la ciudad, pero las actividades comenzarán a partir de este domingo el rezo del santo rosario y misa en la parroquia Nuestra Señora de la Merced.

El sacerdote Antonio Grande, a cargo de la parroquia "Nuestra señora de Guadalupe", y el sacerdote Raúl Cortés, al frente de la parroquia de "Nuestra señora de Fátima", contaron que "quisimos que nuestra madre la Virgen de la Merced pudiera estar en cada una de las comunidades cristianas, otras años lo hicimos con instituciones pero este año no se puede. Cada dia van a poder participar un máximo de 30 personas con las medidas sanitarias correspondientes".

Misa en desagravio y caravana

Cortés indicó que el Día Patronal se reunirán en la gruta ubicada sobre ruta 19 para realizar un acto de reparación. "Hace un tiempo han roto esa gruta, estamos restaurandola y vamos a celebrar el Santo rosario en desagravio a nuestra patrona y también van poder ser 30 personas aunque se transmitirá por distintos medios de comunicación", explicó.

"El 27 se realizará una procesión desde la gruta hasta la Capilla de la Merced en Estación Frontera con caravana en autos para poder dar un espacio mayor participación. En Estación la misa se va a celebrar afuera, van a estar distribuida las sillas para 30 personas, pero también va a haber un estilo autocine para que la gente pueda participar desde desde los vehículos", agregó.

"La Virgen viene a acompañarnos"

El Padre Raúl Cortés dejó un mensaje acerca de la celebración: "El lema de la fiesta patronal lo dice claro: La madre de jesús viene a nuestro encuentro, la virgen acompaña a sus hijos así como lo hizo con su hijo Jesús en la cruz y viene a nuestro encuentro cada vez que nosotros disponemos; y la pandemia vaya que es una cruz, no solo en lo que significa como enfermedad, riesgo, sino también en cuanto a miedo, dificultades económicas, de trabajo, psicológicas por el encierro y por no poderse encontrar y que eso no ocurra ha generado mucha dificultad en muchos aspectos en lo espiritual y hace una meya que lleva a una cruz importante de cargar, la virgen viene acompañarnos, a sostenernos como lo hizo con su hijo en la cruz", expresó Cortés.

Y agregó: "Quienes somos creyentes, ponemos el corazón para que nuestra madre actúe y esta fiesta patronal cobre una fuerza especial no solo porque se celebra de una manera diferente sino porque la virgen está siempre presente y esta vez se muestra de una manera diferente".

Links de misas: Fátima Scouts // Parroquia Fátima // Parroquia Guadalupe

Programa de celebraciones: