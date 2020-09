Test obligatorio en el acceso: oposición pidió a García Aresca que derogue el decreto

Los concejales de los bloques opositores se reunieron este viernes para diagramar un proyecto en el que se le exige al intendente Ignacio García Aresca que derogue “cualquier normativa vigente que implique el cobro de contribución, importe y/o tributo, para la realización de los test rápidos preventivos de Covid-19”.

Participaron Cecilia Roffé, Luciano Stoppani y Ángelo Cornaglia por Córdoba Cambia- Juntos por el Cambio; Cristian Canalis, por la UCR, y Andrés Romero del Frente de Todos. Según informaron por medio de un comunicado, presentarán la iniciativa en la próxima sesión del Concejo Deliberante para que sea debatida.

Desde el lunes, cabe aclarar, rige en los controles de accesos a San Francisco la necesidad de presentar un test rápido negativo para poder ingresar a la ciudad, los cuales deben hacerse por cuenta de quienes necesiten entrar.

La decisión de García Aresca obedece –según declaró- a mantener a la ciudad sin circulación viral y no tener que retroceder de fase ante el aumento de casos, al igual que en ciudades como Río Cuarto o Villa María.

De todos modos, la Municipalidad terminó decidiendo que el pago sea voluntario, es decir, que abonen quienes están en condiciones económicas de hacerlo. En ese caso se cobra un bono de $ 1000 para viajeros normales. En el caso de transportistas de empresas foráneas, el cobro se realiza o directamente se aconseja a estas firmas que compren los test que se podrán realizar en el puesto sanitario.

La oposición además cuestionó al Ejecutivo municipal por la falta de información diaria sobre la situación epidemiológica de San Francisco, con las personas infectadas que transcurren la enfermedad y la cantidad de personas en cuarentena.

Qué dice el decreto municipal

El texto indica que se exigirá la prueba a aquellas personas que no tengan domicilio en San Francisco y provengan de ciudades donde se hayan detectado casos en los últimos 14 días. Así, deberán presentar el test rápido cuya fecha de emisión no puede ser superior a siete días. Y en caso de no tenerlo, se hará en el puesto de control.

Además, si la persona va a permanecer por más de 24 horas en la ciudad, tendrá que contar con un hisopado negativo también con fecha de emisión no superior a siete días.

Estas decisiones rigen al menos hasta el 27 de septiembre.