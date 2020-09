Viaut manifestó que apelará la decisión de Montesi, quien se apartó del caso de las facturas truchas

Tras la decisión del juez federal Pablo Montesi de apartarse la causa donde se investiga una presunta organización que confeccionaba facturas truchas que luego eran utilizadas para evadir impuestos, el fiscal federal Luis Viaut indicó que apelará esa decisión.

Consultado por El Periódico, el fiscal reconoció que tanto la fiscalía de Córdoba como la de San Francisco comparten situaciones respecto a imputados, delitos y pedidos de excarcelación, lo que puede terminar de sentencias contradictorias. Sin embargo, Viaut afirmó que también existen otros imputados, personas investigadas, testigos, hechos y pruebas que fueron recolectadas a nivel local, que es donde deben ser analizadas.

El pedido irá a la Cámara Federal de Córdoba, la cual decidirá si se sigue interviniendo desde nuestra ciudad.

La justificación de Montesi

El juez federal de San Francisco, Pablo Montesi, confirmó el miércoles a El Periódico el apartamiento y que de ahora en adelante quedará el caso bajo la jurisdicción del Ricardo Bustos Fierro, a cargo del Juzgado Federal Nº1 de la ciudad de Córdoba.

Montesi explicó que había dos causas que se tramitaban en paralelo, en la Capital y en San Francisco, y que muchos de los detenidos se encuentran imputados por ambos juzgados, lo que puede generar contradicciones a futuro.

“La causa en el Juzgado Federal de Córdoba se inició en junio o julio de 2019, y fue avanzando. Nos encontramos hoy que muchos de los detenidos se encuentran imputados en ambas e inclusive por los mismos delitos en algunos casos. Eso representa varios supuestos procesales que hacen a la acumulación de la causa en un solo Juzgado”, explicó el magistrado.

Entre esos “supuestos procesales”, Montesi marcó: “Hay identidad objetiva porque son los mismos hechos investigados en ambas causas; hay identidad subjetiva porque son los mismos imputados por los mismos hechos en ambas causas. También existe la posibilidad de que existan sentencias contradictorias en ambos tribunales y que lleguemos a la Cámara Federal de Córdoba en apelaciones contradictorias sobre sentencias contradictorias”. Tras ello, ejemplificó: “Una persona que está a disposición de nuestros tribunales y solicita una excarcelación y que a la vez está disposición del Juzgado de Córdoba la solicita en ese tribunal, puede pasar que uno de ellos se la puede conceder y el otro no y ¿cómo quedaría esto? La Cámara resolviendo apelaciones de la misma situación donde uno la confirma y otro la rechaza. La situación no es clara y no ayuda al derecho a defensa de los imputados”.

En manos del primero que inició la investigación

Montesi aclaró que “normalmente”, de acuerdo a los principios procesales, la causa se acumula sobre el tribunal que primero intervino, en este caso el que dirige Bustos Fierro.

Cabe destacar, que quedaban aún pedidos de excarcelación de algunos detenidos por resolver, además de la situación procesal de estos.

En este mismo sentido opinó la Defensoría Oficial de la Cámara Federal de Córdoba, que actúa entre todos los tribunales de la provincia, la que hoy habría presentado un pedido de inhibitoria al Juzgado Nº1 para que solicite al tribunal de San Francisco se inhiba de seguir entendiendo en la causa de las facturas truchas.