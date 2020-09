"¡Queremos trabajar!”, el pedido de los hoteleros que se quejaron en “protesta pasiva"

Este martes, la seccional San Francisco de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) junto a empresarios del sector realizaron una "protesta pasiva" en los locales afectados reclamando “volver a trabajar”.

El sector hotelero hace seis meses que aún permanecen sin habilitación para recibir personas en el marco de la pandemia. Este tipo de protesta también se realizó en distintos puntos del país con el pedido también de empresarios gastronómicos.

Juan Molina, titular de Uthgra en San Francisco y Duilio Rassetto, gerente de Hotel Canadian, se refirieron a la situación del sector y se quejaron de sufrir una “competencia desleal” ya que muchos trabajadores esenciales que llegan a la ciudad para trabajar, que antes se alojaban en los hoteles, se están hospedando en casas de familias o departamentos temporales “sin cumplir los protocolos sanitarios correspondientes” que les exigen a los hospedajes locales.

“Cada vez más difícil”

“Estamos tratando de sobrellevar esta situación, pero cada vez se nos hace más difícil por el tema de los gastos fijos y que no podemos trabajar. Tratamos de aguantar, el negocio está cerrado hace casi seis meses y pidiendo por una posibilidad para que nos dejen entrar a la gente esencial y que pronto se abran las rutas”, reclamó Rassetto.

Mientras el hotel continúa cerrado al público, las tres empleadas de limpieza asisten cada dos semanas a realizar tareas de mantenimiento y limpieza. “Conservamos a todo el plantel del personal y estamos aguantando los costos con recursos propios, aunque las espaldas se van achicando, estamos acumulando deudas tanto fiscales como impositivas. Es muy triste venir todos los días y ver el edificio todo cerrado. Lo único que funciona es la confitería”, añadió el gerente.







El hotel cuenta con 35 habitaciones, las recomendaciones sanitarias y antes de la pandemia, según Rassetto, contaba con un muy flujo de gente que se alojaba en El Canadian. Por eso se quejó: “Ahora nos encontramos con una especie de competencia desleal porque que muchos trabajadores o empresas que vienen a trabajar a la ciudad están parando en casas de familias, en departamentos y eso para nosotros es ilegal, a nosotros nos exigen todos los controles y no nos dejan trabajar y esa gente a algún lado va a dormir”.

Y sostuvo: “Se lo hemos planteado al intendente, ha hecho gestiones pero todavía no nos dejan trabajar”.

“No vemos el final del túnel”

Adujo Juan Molina, titular de Uthgra. “Las actividades que no están trabajando en San Francisco todavía son la hotelería, moteles y los comedores escolares, por eso estamos haciendo esta protesta, para que lo vean nuestros gobernantes y sepan que esto no da para más, porque hace seis meses que estamos inactivos, los empresarios ya no puede afrontar los costos para sostenerse”, declaró el gremialista.

Según Molina ya han tenido contacto con representantes municipales pero las respuestas son que “todo depende de la salud de la población”. “Nosotros entendemos que los hoteles no pueden estar abiertos para el turismo-admitió Molina-, pero estamos pidiendo que se abra para los trabajadores esenciales. A San Francisco viene gente a realizar esas tareas y nos encontramos con que están alquilando viviendas, casas quintas o de familias, departamentos y en los hoteles que es donde consideramos que debería alojarse porque contamos con los protocolos sanitarios, no los dejan”.

Con el correr de los meses desde el comienzo de la pandemia, fueron tres los hoteles locales que debieron cerrar sus puertas y, según el gremio, los demás están sobreviviendo. En este sentido Molina advirtió: “Hay comentarios de uno o dos hoteles más que podrían correr la misma suerte, ya dejamos en el camino 40 trabajadores y sería un impacto tremendo para nuestra ciudad”.