Renunció el jefe del COE de Villa Giardino tras encontrar a funcionaria en una fiesta

Este lunes renunció a su cargo el jefe del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Villa Giardino, Norberto García, luego de encontrar que en el domicilio de la jefa de Inspectoría, Verónica Campos, se desarrollaba una fiesta clandestina. La mujer continúa en su cargo.

El ahora ex director detalló que el pasado sábado, alrededor de las 19, recibió una denuncia por un evento que se realizaba en barrio La Higuerita. Al llegar al lugar, se encuentra con que en la vivienda de la funcionaria a cargo de los inspectores municipales se realizaba una fiesta.

García le pidió mediante un escrito el relevamiento de Campos o en su defecto renunciaría a la dirección del COE.

"El sábado estaba llevando a cabo una serie de procedimientos, recorriendo canchas de fútbol. Cuando finalizamos el operativo recibo a mi celular denuncias por un festejo. Me llego con mi vehículo de forma particular y cuando veo de quien se trataba decido no descender del coche para informarle al señor intendente (Omar Ferreyra)", explicó al sitio de noticias Portal de Opinión.

El evento en cuestión, según publicó horas antes la propia Campos en su estado de Whatsapp, era el cumpleaños de su perro.

"Es vergonzoso y lamento todo esto porque los que me conocen saben lo recto que soy y que me pongan en duda o estas actitudes me molestan y duelen. El intendente aceptó mi renuncia y yo seguiré en el área de Higiene y Seguridad si es que así lo cree conveniente", agregó el ex jefe. (La Nueva Mañana)