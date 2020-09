San Francisco podría tener otra empresa de cable e internet en 2021

Un proyecto que impulsa la mutual villamariense AMMA podría desarmar el tejido casi monopólico que en San Francisco aún mantiene la firma Cablevisión-Fibertel en los servicios de televisión por cable e internet. Con precios mucho más bajos, la mutual tiene planeado comenzar a prestar el servicio el próximo año y sumar además la telefonía fija. El proyecto, que aún tiene que ser autorizado por la Municipalidad, tiene previsto comenzar en diferentes barrios e ir llegando hacia el centro y a toda la ciudad.

Es sabido que el precio que pagan vecinos y vecinas de San Francisco a Cablevisión-Fibertel por la conexión a internet domiciliaria y la televisión por cable es mucho más caro que el que tienen las personas residentes en localidades de la región como Morteros, Brinkmann o Arroyito, donde las cooperativas de servicios públicos de cada localidad ofrecen tarifas hasta tres veces menores y por servicios de mejor calidad.

El plan de AMMA (Asociación Mutual Mercantil Argentina) sigue los principios de la llamada economía social (una tarifa justa, con reinversión y sin enormes márgenes de ganancia) y desde la entidad mutualista explicaron a El Periódico que ya fue presentado en la Municipalidad de San Francisco, que ahora deberá dar su aprobación para que las cuadrillas comiencen a desplegar la fibra óptica por vía aérea, utilizando los postes de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica (EPEC) ya instalados.

Primeros pasos

AMMA es una mutual que nació en 1981 en Villa María con distintos servicios de salud. Desde 2016 ofrece televisión por cable con el nombre de Villa María TV Digital, a lo que luego anexó internet tras asociarse con la firma local Sitsa.

Fernando Peretti, gerente administrativo del área de Telecomunicaciones de la mutual, se mostró confiado en que pese a los retrasos por el ritmo que impuso la pandemia, en 2021 ya estarán dando el servicio en San Francisco. “No en el 100% de la ciudad, pero sí en los lugares donde lleguemos con el cableado”, aclaró.

Peretti señaló que tras presentar el proyecto meses atrás, fueron convocados por el municipio local para una reunión que iba a concretarse esta semana, pero que finalmente no pudo hacerse por cuestiones derivadas de la emergencia sanitaria. Ahora esperan llevarla adelante en breve. “Lo que necesitamos primero es la factibilidad de la Municipalidad y la autorización de EPEC para utilizar los postes para hacer el cableado de fibra óptica. Creemos que no habría inconvenientes”, precisó.

La mutual tiene previsto realizar un cableado propio de fibra óptica, que implica una alta inversión, aunque todavía no está decidido en qué barrios empezar. Generalmente, en base a las experiencias en Villa María, Villa Nueva y Bell Ville, comienzan de afuera hacia adentro, es decir, desde los barrios hacia el centro.

“No podemos usar la fibra óptica de EPEC porque utilizamos troncales que arrancan de los 144 pelos de fibra, que son los cables más grandes que vienen. Se van a expandir por toda la ciudad y se utilizan por completo, al 100%. En cambio los de EPEC son de menor tamaño y además ya los utilizan ellos, por lo que nos quedaría solo la mitad. No nos alcanzaría”, puntualizó Peretti.

Según el dirigente, una vez obtenido el visto bueno de las autoridades locales, comenzarán a trabajar concretamente en la ciudad. “Eso es rápido, se hace un relevamiento para ver por cuáles barrios comenzamos a cablear y luego se vuelve a presentar el proyecto ante la Municipalidad con lo que va a ser el trabajo. Ahí ya salen las cuadrillas a trabajar”, adelantó.

Y contando desde el primer día en que comiencen con el cableado, calculan que en apenas dos meses ya pueden estar dando el servicio en los primeros barrios.

Qué van a ofrecer

En principio se van a poner en marcha dos servicios: televisión digital HD e internet de alta velocidad, pero orientado a ofrecer telefonía fija después, con llamadas gratuitas ilimitadas entre los números de los abonados. Son los llamados servicios “triple play” que ya tienen las cooperativas en numerosas localidades de todo el país.

El precio de AMMA por brindar más de 100 canales en alta definición e internet de 50 megas hoy en Villa María es de 1.890 pesos, tarifa que además incluye el pack para ver fútbol y que se mantendrá al menos hasta fin de año. La idea es tener el mismo precio en San Francisco. Por el mismo servicio, Cablevisión-Fibertel informa hoy 3.032 pesos para nuevos clientes durante el primer año (a lo que hay que sumarle al menos $380 del fútbol) y luego del primer año nada menos que $5.053, que puede ser algo menos si se reclama o negocia un descuento. Así, con la empresa del Grupo Clarín los clientes pueden tener distintas tarifas después de los 12 meses, todas mucho más caras que las de las mutuales y cooperativas.

Atención local

El plan de AMMA tiene previsto también una oficina local en la ciudad para la atención de los asociados. Según Peretti, una vez en marcha significará entre 30 y 40 puestos de trabajo, entre el personal ocupado de desplegar la fibra óptica, la atención en la sucursal y el soporte técnico, entre otros.

“Más allá de la atención telefónica o medios virtuales, apostamos mucho a la presencia en el lugar, que haya un lugar donde la gente pueda ir y ser atendida, una persona encargada. No tener que estar llamando a Buenos Aires para una gestión”, fundamentó Peretti.

“En Villa María comenzamos en 2016 con cuatro personas y hoy en el área de telecomunicaciones trabajamos cerca de 80 personas”, agregó.

Más servicios

Peretti destacó que al adherirse al servicio, se pasa a ser asociado a la mutual. “Eso lo beneficia con el resto de servicios como sepelios, turismo, farmacia, atención primaria de salud o ayuda económica. Si bien en San Francisco está todavía por desarrollarse, van a tener otros servicios que ya están incluidos con el mismo precio del cable e internet”, adelantó.

Sobre la aprobación municipal: “No creemos que tengamos inconvenientes. Hay un monopolio, creo que van a estar interesados en que haya diversidad de servicios para ofrecer a la gente”, dijo el responsable del área en AMMA.

Proyecto mutual

Mariano Olaviaga, presidente de AMMA, señaló a El Periódico que se definen como una “empresa pública de carácter no estatal”, ya que el tratamiento de la tarifa se hace en asamblea de asociados, que tiene carácter público. El dirigente explicó que estas entidades pueden ofrecer precios más bajos por su propia naturaleza social.

“Todo el excedente lo reinvertimos o en un servicio nuevo o bien en un proyecto de crecimiento. Y en los lugares donde existe un monopolio de una empresa privada, van a cobrar lo más que puedan. No es así en los pueblos donde está una cooperativa que presta el servicio, que no busca el lucro como única cuestión. Y la cooperativa presta un servicio que de otra forma quizás no llegaría a la comunidad”, indicó.

En el conglomerado de Villa María y Villa Nueva la mutual se encuentra creciendo y llegando a cada vez más barrios con estos servicio, con un precio por lo menos un 60 por ciento más barato que Cablevisión. Olaviaga detalló que los planes de la entidad no solo se limitan a San Francisco, sino que también proyectan llegar a Bell Ville y Río Cuarto (Banda Norte).

En esto, las administraciones municipales tienen un rol fundamental en cuanto a los permisos necesarios.

"En Villa María había una necesidad. Cuando vimos qué posibilidades había, también nos asociamos con una empresa privada para la transmisión de datos e internet. Nosotros con la parte de cable y televisión y ellos con internet. Hoy estamos en una situación especial, en medio de una coyuntura sanitaria que preocupa y no sabemos cómo va a ser el futuro próximo. Apostamos a ser cableoperadores y a invertir en el sector", resumió.