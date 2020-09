El 2, el canal de barrio que fue alternativa de las grandes empresas

El Codificado y la venta a Clarín Canal 2 logró competir con Canal 4 y Cablevisión al mismo tiempo, a pulmón y ofreciendo una alternativa a quienes no podían pagar esas tarifas y a quienes buscaban otra campana de la realidad social, pero la situación económica del país y el crecimiento del Grupo Clarín terminó por deglutirlos a finales de 1996. “En la era Clarín, el director era Carlos Ávila, un poderoso que le dio el fútbol a las provincias y cuando se enteró del mercado que tenía lo codificó. Nosotros tuvimos el codificado, tuvimos que armar los deco caseros y en el país había 5 millones de personas que pagaban por el fútbol codificado. Cuando Ávila captó a todo el mercado salió a comprar a las sociedades débiles del interior, como la nuestra”, relató Busso. “Venían con un maletín y te decían: ‘si ustedes no venden nosotros ponemos otro cable o le sacamos el fútbol y toda nuestra programación’. Y no era tan así, pero por miedo y por cuestiones económicas se decidió vender, así que lo compró Clarín. Se hizo cargo un tiempo y se lo pasó a Cablevisión cuando Clarín compró Cablevisión”, lamentó. En ese sentido, Botta explicó que la oferta desde el punto económico muy tentadora. “Trabajamos por un año para Clarín, viajábamos a reuniones a Buenos Aires, después empezamos a depender de Córdoba porque el grupo tomo varios canales de la provincia: La Falda, Carlos Paz, Córdoba”, aseguró.