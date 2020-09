Un gesto simple, pero que no abunda: encontró un celular y lo devolvió

Encontrar dinero ajeno, un teléfono celular o cualquier otra cosa que le pertenece a otra persona y devolverlo es un gesto simple y obligatorio: no quedarse con lo que no es de uno debe ser una máxima. Pero… no siempre sucede. Y cuando sucede, quienes protagonizan una historia de este tipo lo hacen conocer y lo destacan. Inclusive, días atrás la Municipalidad de Frontera reconoció a cuatro vecinos por el hecho de hallar dinero en la calle y devolverlo.

Esta vez, los protagonistas de una historia similar son María Florencia Grande y Maximiliano Bustamante. La primera fue quien perdió su teléfono celular y el segundo quien lo encontró, lo resguardó y, claro, lo entregó a su legítima dueña.

Todo sucedió este jueves, cuando María Florencia debió salir de su casa para buscar una encomienda. En el camino, no sabe cómo, perdió su teléfono que llevaba en uno de los bolsillos de su campera: “Angustiada y con bronca llegué a casa sabiendo que lo había perdido. Mi esposo llamó al número y fue una grata sorpresa que del otro lado atiendan”, comentó la mujer a El Periódico. Es que rara vez sucede en estos casos que el aparato siga encendido.

“Sorpresivamente fue atendido por un joven llamado Maxi y le dijo a mi marido que lo había encontrado y que lo pasáramos a buscar por su domicilio. Fuimos, le agradecimos de mil maneras e incluso nos contó que él perdió su celular hace dos meses atrás y nunca más tuvo noticias al respecto”, relató María Florencia, quien además destacó: “Fue muy lindo y emocionante porque hoy en día un gesto de estos son ejemplos de vida. Y sin dudas que Dios lo puso en mi camino para que fuera el quien encontró el celular y no otra persona. Lo más curioso fue que a la tarde recibo un mensaje de la mamá de una compañerita de jardín de mi nene que me decía: ‘Hola, el que te encontró el celu es mi marido, el papá de Franche’. Así que estoy súper agradecida”.