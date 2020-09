Alejandra no lo dudó y socorrió en plena calle a un hombre con epilepsia

A pocas horas de su cumpleaños, que celebrará este sábado, a Alejandra Brochero (41) ya le empezaron a llover las felicitaciones, pero no por un nuevo aniversario de vida, sino por un gesto que tuvo para con un vecino que sufrió un aparente ataque de epilepsia y chocó el auto que venía conduciendo.

El hecho sucedió cerca de las 8.30 en Gobernador San Martín al 900. Tras presenciar el choque y ver que el hombre no estaba en buenas condiciones de salud, Brochero no dudó y con sus conocimientos de primeros auxilios, lo socorrió.

"Esta mañana justo me fui porque había hecho una venta de canelones porque estoy sin trabajo, y cuando volví vi que este señor había chocado el árbol de mi domicilio, que sería bien al lado del garaje de mi casa, y estaba descompuesto", explicó la mujer.



Imagen tomada tras el accidente.

Y continuó: "Quise intentar abrir la puerta del acompañante porque vi que estaba convulsionando pero no podía, me di la media vuelta, me subí a la camioneta y abrí la puerta porque él se estaba ahogando con su propia saliva y se había golpeado y le estaba saliendo sangre. Abrí la puerta, lo puse de costado y ahí empezó a devolver la saliva y la sangre, porque se estaba ahogando. Después de unos cinco minutos empezó a estar un poquito mejor".

Pese a su rápida y beneficiosa acción, porque evitó que pasara un mal mayor, Alejandra considera que lo hecho "no fue gran cosa".

"Justo llegó la Policía, intentamos preguntarle cómo se llamaba... todavía no estaba muy bien que digamos. Pero fue eso lo que hice nada más, no fue mucha cosa, ayudé solamente para que el señor no se ahogara. A los 10 minutos más o menos llegó la ambulancia, el señor ya estaba recuperado, no lo subieron a camilla ni nada, él fue a la ambulancia por sus propios medios, caminando", narró.

La mujer es acompañante terapéutica y auxiliar de enfermería y más allá de que no fue lo que aplicó en esta oportunidad, también había hecho un curso de RCP en UTN San Francisco hace poco más de un año, que había estado a cargo de Fundación Kevin. "Yo había ido con mi marido, igual yo algo ya sabía porque ya estaba estudiando auxiliar de enfermería. Estudié en un curso avalado por el Instituto Colbert de Villa María", recordó.

Lo que le tocó vivir fue algo nuevo para Brochero. "Es la primera vez que ayudo así a una persona, me puse en el lugar de cualquiera", finalizó.