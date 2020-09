"La Pepa" Brizuela adelantó el nuevo disco de La Barra previo a su presentación en plataformas digitales

El trabajo, que fue grabado durante un show en Villa Retiro, rescata algunas de las canciones de la banda que no tenían versiones en vivo.

A 25 años del debut de La Barra en los escenarios, la banda liderada por "La Pepa" Brizuela lanzó un nuevo disco que recopila algunos de sus éxitos que nunca antes habían sido grabados en vivo.

Brizuela visitó los estudios de Cadena 3, presentó el disco y contó algunas de las anécdotas de todo el proceso de grabación.

"La idea era grabar en la fiesta de los 25 años que hicimos en la Yrigoyen y teníamos todo, pero cuando empezamos a grabar me di cuenta que estábamos tensionados y no íbamos a disfrutar la fiesta. Un disco nuevo no es corto, tiene 15 temas. Miré para atrás y dije: 'Cortemos esto' y fuimos y decidimos grabarlo en Villa Retiro", contó la Pepa en los estudios.

Si bien la banda logró grabar esa presentación, el disco demoró su salida por la pandemia y recién esta semana podrá conseguirse en disquerías y plataformas digitales.







"Nosotros somos muy respetuosos de la calidad. Tratamos de hacer las cosas en vivo, pero que salgan bien", comentó.

Al ser consultado por sus músicos, Brizuela comentó que tienen algunos nuevos y otros que están en la banda desde siempre.

"Somos la banda más grande de Córdoba porque tocamos muchos arriba del escenario, no porque seamos los mejores. Tenemos un grupo maravilloso de músicos y asistentes. Muchos de hace muchos años y hay chicos nuevos que te ponen las pilas", contó.

La Barra participará de la Fiesta de la Primavera el próximo 20 de septiembre, que será transmitida por streaming y que contará con la participación de otros artistas como Los Caligaris

Además, harán un show íntimo el próximo 19 de septiembre desde el Quality Espacio.

"Va a ser un show largo y bonito. La otra vez pusimos horarios en el ticket y se entendió mal. Ahora un show largo, bonito y completo. Lo máximo que se pueda tocar", comentó.