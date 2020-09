Coronavirus: anunciaron compra de 400 test y siguen las reuniones familiares los domingos

El intendente de San Francisco, Ignacio García Aresca, informó que funcionarios municipales harán un aporte económico para adquirir 400 kits de testeos rápidos de anticuerpos que se utilizan en los controles sanitarios llevados a cabo en los accesos a la ciudad. "El resultado de los testeos respaldan las flexibilizaciones, como lo fuimos aplicando paulatinamente", aseguró Aresca.

Sin embargo, el mandatario municipal reiteró la importancia de que los habitantes de la ciudad sigan cumpliendo con las medidas preventivas ya conocidas. "Es fundamental que los sanfrancisqueños sigamos comportándonos responsablemente y continuemos cumpliendo con las recomendaciones ya conocidas si queremos seguir flexibilizando más actividades y no retroceder en cuanto a las mismas".

Seguir en la prevención

Por otra parte, el secretario de Salud, Fernando Giacomino, también recordó la importancia de mantener los cuidados preventivos y aseguró que en la ciudad "no hay transmisión comunitaria".

El funcionario explicó además cómo funcionan los test rápidos y para qué se utilizan. Indicó que para que arrojen resultado positivo debe haber trascurrido entre cinco y siete días desde que la persona tuvo contacto con el virus. “La Inmunoglobulina es la defensa que el cuerpo tiene, se genera entre el quinto y el séptimo día y para ciertos virus queda para toda la vida (Inmunoglobulina G). En el momento del testeo se puede medir la Inmunoglobulina M, pero debería haber pasado el período de incubación de entre cinco y siete días desde que la persona se haya contagiado; por lo que si pasaron por ejemplo 3 días de haberse contagiado y ese test da negativo, no quiere decir que no la tenga ya que todavía no se generaron los anticuerpos para que arroje el resultado positivo. Por eso decimos que no se usa como un test diagnóstico si es que no pasaron esos 5 o 7 días de haber estado en contacto con el virus”, agregó el profesional.







“Lo que estamos viendo hoy es que tras la realización de cerca de 450 testeos rápidos de detección de anticuerpos para coronavirus podemos asegurar que en San Francisco no hay circulación comunitaria de Covid-19. Los resultados que hasta el momento observamos en San Francisco se deben en parte a los permanentes controles en las rutas de acceso a nuestra ciudad y al aislamiento de la gente que provenga de otras localidades, más los testeos que podemos hacer”, concluyó.

Fin de semana, todo igual

Por otra parte, los encuentros familiares seguirán siendo los domingos con un máximo de hasta 10 personas en espacios ventilados y "no cerrados". El horario habilitado es de 8 a 18.

Además, los locales gastronómicos seguirán respetando los siguientes horarios el fin de semana: tanto sábado como domingo pueden funcionar entre las 7 y la medianoche (rige para el viernes también). En tanto que desde el lunes y hasta el jueves continuarán con el horario de 7 a 23.

Hasta este viernes, la Municipalidad no había informado cambios.