Ante el fin del congelamiento, afectados de la ciudad por créditos UVA piden solución urgente

Hay preocupación por estos días entre los tomadores de créditos hipotecarios UVA. De no haber prórrogas en los próximos días, se descongelarán las cuotas que, por decreto, habían quedado fijadas en marzo pasado. La diferencia que no se abonó en estos meses sumada al desfasaje entre los ingresos y la inflación, que es el indicador que actualiza el valor de cada cuota, inquieta a los hipotecados.

“No me preocupo más por el crédito. Estoy en un montón de grupos y con esto del congelamiento están todos desesperados”, dice Martín Molina, uno de los afectados en nuestra ciudad que, a raíz de lo conocido, puso en venta su vivienda aunque aún no consiguió comprador.

Molina, que sacó su crédito en Banco Nación, se muestra resignado. “Si puedo pagarlo lo voy a pagar, y si no lo puedo pagar, no lo voy a pagar. Pagaré cuando pueda, y sino ya será el fin de la casa, fue uno de los peores negocios que hice en mi vida, con el tema de este crédito”, resumió.

Molina tomó un préstamo por 58 mil UVA: 1.174.000 de pesos a dinero de hace dos años. “En este momento, pagando las cuotas, o salvo lo del congelamiento, estoy debiendo tres millones de pesos. O sea que si sacás el número estimativo a 30 años, si fuera fijo, que no es, yo devolvería 22.500.000 de pesos”, lamentó.

Letra chica

Molina asegura que la publicidad que tuvieron los créditos fue engañosa. “No es que uno no sabía que el crédito iba a ir aumentando, lo que pasa es que al momento de venderte el crédito te decían que iba a ser mínimo lo que se iba a mover, obviamente nadie sabía lo que iba a pasar en este país, igualmente yo creo que debo ser uno de los que menos UVA sacó”, dice.

Y añade: “Entonces los que defienden al gobierno anterior te van decir que no leíste la letra chica y los de este gobierno no hacen nada. Si no es una estafa no sé lo que es. Estuvo muy mala la publicidad que tuvo, ‘tu casa única’. Los economistas o los que son negociantes, entre comillas, oportunistas, te dicen que vos hiciste negocio. ¿Negocio para qué? Con todos los requisitos que te pidieron para sacar ese crédito por vivienda única, ¿qué negocio? Si yo no compré una casa para hacer negocio”.

Un tema aparte es la dificultad para venderla, en el caso que así lo desee dueño. “A mi casa la compré en 40 mil dólares, pero hoy no me la quieren pagar 40 mil dólares. Hoy te dicen que no vale eso porque perdés plata. Si yo la tengo que vender hoy a 40 mil dólares te lo quieren pagar a un precio más barato que el dólar oficial. Si yo la tuviera que vender a 40 mil dólares hoy, me pagan 2 millones y medio de pesos, y no cubro el crédito”, explica.

“No quiero ni hacer números”

Otro de los hipotecados UVA de la ciudad es José Luis Forzani, que sacó su crédito en 2017 y hoy piensa en vender su casa e irse del país.

“Estoy desahuciado. Casi entregado. El crédito lo saqué en 2017, hacía muchos años que estaba anotado en Procrear, pero en 2017 se dio la oportunidad con los UVA en el Banco Nación. El crédito salió, uno confiando en que el país iba a ir bien. Lo tomé sabiendo que los UVA podían llegar a tener un ajuste”, recuerda.

Aunque Forzani no esperaba el aumento que vendría después. “Empecé pagando algo de 11 mil pesos y hoy estoy pagando 27 mil estando congelado. No quiero ni hacer números cuando a esto lo descongelen si es que lo van a descongelar, esperemos que no”, dice.

El hombre espera que no prorroguen el congelamiento sino que se les dé una solución definitiva, como un cambio en el sistema. “Si no postergan el congelamiento yo no sé si lo voy a poder pagar. Tengo un sueldo, un ingreso fijo y con toda la franqueza estoy pensando seriamente, si bien la pandemia frenó todo, en vender e irme del país. A la casa no la puse a la venta todavía porque sigo confiando en que a esto le van a buscar una solución, pero hasta ahora no he visto de parte del gobierno ni de ningún lado una propuesta que pueda ser valedera para nosotros, que tenemos el crédito”, afirma.