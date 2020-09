García Aresca: "Si nos cuidamos, las flexibilizaciones van a seguir"

En el marco del acto oficial por el 134º aniversario de la fundación de San Francisco, que se llevó a cabo frente al monumento de su fundador José Bernardo Iturraspe en la plaza Vélez Sarsfield, el intendente Ignacio García Aresca llamó a redoblar los esfuerzos en el marco de las medidas de prevención para frenar el avance del coronavirus.

En medio de los festejos, que sólo contaron con la presencia de autoridades municipales y de las fuerzas vivas, García Aresca manifestó: "En este día de nuestra ciudad es una alegría poder estar compartiendo este reconocimiento a quien fue el fundador de la ciudad. Nos encontramos en situación de pandemia que nos obliga a hacer estos actos sencillos y en los que no puede estar la sociedad como hicimos en otros años pero recordando estos 134 años que tiene nuestra querida ciudad poniendo empeño y compromiso para que siga creciendo de la manera que todos queremos".

Seguidamente, se refirió al contexto mundial: "Nos ha tocado una situación única, nunca nos había pasado de encontrarnos en una pandemia. Yo tengo una gran responsabilidad y gran orgullo de ser quien representa en este momento a la ciudad y le vamos a poner todo el empeño como lo venimos haciendo hasta hoy en conjunto con toda la sociedad. Creo que cuando una sociedad está comprometida, podemos lograr los resultados que se están logrando. Sé que el país está en una situación difícil, al igual que algunos lugares de la provincia, pero gracias al compromiso que estamos teniendo podemos tener los logros de cuidarnos entre todos".

"Soy de la idea de que la ciudad siga trabajando, de la idea de que podamos compartir como se ha hecho este fin de semana con las familias, por supuesto que tenemos que tener responsabilidad social. Nosotros hacemos mucho esfuerzo para tener controles las 24 horas, para poder incorporar testeos, no solo desde la provincia sino también desde Gobierno municipal y ahora los funcionarios municipales van a hacer un aporte para seguir incorporando test, para que podamos tener la mayor cantidad de flexibilizaciones. Lo que sí, la mejor vacuna es el distanciamiento, el lavado de manos y los barbijos. Recibimos la noticia de que la vacuna se paró, hay muchísimas vacunas. Pero hasta ahora el mejor resultado es que nos cuidemos y que sigamos de esta misma forma. Si nos cuidamos, las flexibilizaciones van a seguir y yo no me voy a encontrar en el compromiso de tener que detener alguna situación", agregó el mandatario.

"Más allá de todo, San Francisco por la magnitud que tiene como ciudad, somos una de las mejores ciudades y no es por acción de un municipio sino de todos, por el hospital, el COE, las personas, las instituciones", sumó.