San Francisco cumple este miércoles 134 años y casi 49 mil días

Este miércoles 9 de septiembre se conmemora el 134 aniversario de San Francisco, ciudad que fuera fundada en 1886 por José Bernardo Iturraspe y hoy convertida en una de las principales en la provincia de Córdoba, además cabecera del departamento San Justo.

Para este 9 de septiembre habrán transcurrido nada menos que 48943 días, 6.992 semanas y 1.608 meses.

A lo largo de todos sus años fue forjando una rica historia que, como la vida misma, está plagada de anécdotas y hechos curiosos que llaman la atención y que hoy serían muy difíciles de entender. Te contamos algunos de ellos.

La escuela que se iba a quedar con la mitad de una plaza

El Colegio Superior San Martín, que hoy está ubicado sobre bulevar 25 de Mayo y Pasaje Champagnat, no fue diseñado para ser construido ahí. En la década de 1960, cuando nació la necesidad de contar con un edificio nuevo, la alternativa que surgió fue la Plaza Vélez Sarsfield.

Arturo Bienedell, titular del Archivo Gráfico, recordó sobre el hecho: “Cuando se plantea el problema de que la escuela necesitaba un edificio nuevo y no había terreno disponible para construir, tanto urgía el traslado que se decidió a finales de los ‘60 otorgarle media manzana en la plaza Vélez Sarsfield, a una cuadra de donde estaba la escuela”.







Se hizo un acto y se colocó una placa en la plaza, en el sector cercano a Pueyrredón y bulevar Roca. “A tal punto que en 1973, estando Planells como intendente, hasta pusieron la piedra fundamental de la escuela. Vino el Ministro de Educación, que era Jorge Taiana”, sostuvo.

Luego por la demora en su construcción, surgió otra posibilidad por lo que Planells compró el terreno en el que se erige la hoy escuela, que pertenecía a la empresa Molino Río de la Plata. “Había una urgencia y una presión constante de los alumnos para tener una escuela nueva y el proyecto se iba a hacer en la plaza, lo que hubiera significado sacarle la mitad de los terrenos lo que hubiera cambiado todo el panorama actual”.

De la muerte al carnaval

A mediados de los años 50, los carnavales eran muy distintos a los que conocemos en la actualidad. Se organizaban sobre bulevar Roca y estaban a cargo del club Norte.

Entre las particularidades de aquellos festejos, hay una que hoy llamaría mucho la atención: la participación de empresas fúnebres.

Contó Bienedell que en esa época era común ver a las dos empresas locales del rubro embellecer sus coches fúnebres, que en aquel entonces eran tirados a caballos, para participar de los festejos.

Así, las firmas Rosso y Cornaglia hacían carrozas con sus propios coches fúnebres tirados a caballos, pero con temáticas que nada tenían nada que ver con lo fúnebre.

Bienedell agregó que en aquella época había una rivalidad muy grande en lo comercial entre ambas firmas, por lo que cada vez que se cruzaban en los corsos los conductores de las carrozas se atacaban a latigazos.

Un barrio atípico

En San Francisco hay muchos barrios pero uno de ellos sobresale por sus características únicas y muy diferentes Se trata del barrio “Presidente Roque Sáenz Peña”, más conocido como “Las 800” por la cantidad de viviendas que posee y que se destaca por su tipología.







Fue inaugurado en abril de 1982 con una mitad de departamentos y otra de casas, durante la intendencia de Antonio Lamberghini, aunque se terminó de construir en la gestión de Carlos Dittrich.

El ingeniero Héctor Aylagas, ex secretario de Obras Públicas, recordó que en el momento en que la Provincia ofreció las viviendas, pensaron que la tipología no era conveniente, pero que ante la necesidad habitacional existente no lo dudaron.

Otro El exsecretario de Obras Públicas, Oscar Cornaglia, había agregado que el proyecto se había hecho con profesionales del IPV que respondían a esa concepción urbanística de la época y que fue diseñado sin tener en cuenta las calles existentes de la ciudad para conectar el barrio.

El intendente que ganó por tres votos

Una curiosidad histórica es que, San Francisco, contó con un intendente que resultó electo por una diferencia ínfima de solo tres votos. Fue en las elecciones del 15 de noviembre de 1925.







En esa oportunidad, dos candidatos se disputaban el gobierno de la comuna. Por un lado, la Concentración Vecinal había postulado a intendente a Enrique Carrá. Por el otro, el Comité popular de Defensa Comunal presentó como candidato a Serafin Trigueros de Godoy.

El escrutinio reveló lo reñido de la lucha, ya que Trigueros de Godoy se alzó con el triunfo por una diferencia de apenas tres votos.