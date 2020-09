Sigue la investigación por denuncia de acoso y discriminación en la Policía local

Según la ONG que representa a la denunciante, se tomaron testimonios entre agentes de policía y testigos. Además pidieron que no intervenga el actual titular de la Departamental. Uno de los acusados reiteró que no trabaja con la sargento que lo denunció y dijo desconocer los hechos.

Continúa la investigación por la denuncia realizada por una sargento que presta servicio en la Departamental San Justo contra el comisario inspector Rubén Caporali y el jefe de personal de la Unidad Regional San Justo, Ariel Figueroa, acusados por ejercer presunto acoso laboral o "mobbing" contra la mujer ante la obesidad que padece y discriminación que -según señaló la denunciante- surge por su condición de mujer.

En este sentido, Adriana Rearte, presidenta de la Mesa Nacional de Violencia Institucional en Fuerzas de Seguridad en Derechos Humanos y Género, que asesora a la sargento Mariela Chávez (34), manifestó en diálogo con El Periódico que tomaron conocimiento de que el personal del Tribunal de Conducta policial ha estado realizando entrevistas al personal y a testigos por este caso, pero aseguró que "hay agentes de policía que tienen miedo y están amenazados si hablan”.

En relación a esto aseguró conocer que existen otros casos similares al que padece Chávez pero “no quieren declarar, ni denunciar, tanto en San Francisco como dentro de la misma departamental San Justo”.

Este martes, Rearte comunicó que a través de la entidad que representa pidieron el apartamiento de la titular del Tribunal de Conducta Policial, Ana Becerra, en el tratamiento de la denuncia de la sargento Mariela Chávez.

Rearte consideró que al considerar Becerra “tiene una relación o una amistad manifiesta con algunos de los involucrados”, y en este caso nombró al actual titular de la Departamental San Justo, comisario mayor Mauricio Rantica.

Las ONG señaló en su presentación que Rantica “se vanagloria de tener una amistad íntima con la presidenta del Tribunal de Conducta desde hace años, manifestando que dicha amistad comenzó en la ciudad de Villa María de donde ambos son originarios y que la misma se fue consolidan con el tiempo".

Rearte insistió en que aguardarán las medidas del Tribunal de Conducta Policial y llevarán el caso al Inadi.

“Soy sensiblemente y cuidadoso en el trato”

Por su parte, el comisario inspector Caporali dialogó el pasado 4 de septiembre con AM 1530 de Morteros sobre el caso.

El ex jefe de la Comisaría de Morteros sostuvo: “Me sorprende porque estoy en una función donde no tengo personal a cargo y pregunté quién era la persona que me había denunciado en el fuero administrativo o sea en el Tribunal de Conducta Policial”.

“Como funcionario público estoy expuesto, también podría haber hecho la denuncia en ámbito judicial porque es un delito, creo en la justicia y en la institución”, agregó, y remarcó: “Me enteré por las publicaciones periodísticas por eso me puse a disposición de las autoridades superiores”.

“Deseo que se aclare la situación porque no soy así, tengo una hija con hipotiroidismo, por lo que soy sensiblemente y cuidadoso en el trato. Puntualmente no trabajo con la denunciante”, aseguró ante el medio radial.

"Mobbing" o acoso laboral. Es una forma de violencia psicológica en el ámbito laboral en la cual la víctima es sometida a maltratos, desde los más sutiles, como rumores o burlas, hasta los más evidentes, como la ofensa verbal, la descalificación pública, la humillación, e incluso la violencia física.