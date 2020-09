Feinmann contó cómo convivió con el coronavirus: "Estoy roto, la pasé horrible"

"Estoy bien, pero es una forma de decir. Estoy roto. Pasé un momento horrible en esa semana internado, estuve solo tirado en una cama con gran ayuda de todo el personal de salud, hay que sacarse el sombrero por todo el laburo que hacen". Con la voz grave, casi irreconocible, el periodista Eduardo Feinmann salió hoy al aire en radio Rivadavia por primera vez desde que contrajo la infección por coronavirus Covid-19.

Quien le habló a Feinmann al otro lado del teléfono fue el ex vocero de Cristina Kirchner, Alfredo Scoccimaro, quien ofició de conductor eventual, sumándose al equipo de reemplazos del programa Alguien tiene que decirlo que se completó con Fernando Carnota, Nelson Castro y Oscar Gonzalez Oro durante las tres semanas que el conductor estuvo recuperándose de la enfermedad. "Sos un hueso duro de roer y lo más importante es que la semana que viene vas a estar acá", lo alentó Scoccimarro.

"La verdad Todavía me estoy reponiendo, con muchísimo dolor de cuerpo y de cintura. Me está matando el dolor de cintura y no tengo explicación para eso", contó Feinmann y describió cómo superó la enfermedad: "Estuve completamente solo, no pude ver a nadie. Es una enfermedad tremenda. Ni siquiera pude ver la cara de los médicos que te atienden porque están con todo el equipo de protección, con barbijo, escafandras. Es muy impersonal todo. Y cuando te tocan te tocan con guantes, ni siquiera sentís contacto físico. Es muy tremendo. Si uno no tuviera el apoyo que tuve, como el de Lu, no sé si habría pasado esto. La cabeza te juega en contra. Estar enchufado al oxígeno las 24, sabiendo que si no tenés eso no respirás, la verdad es horrible", explicó.



"Se te vienen muchas imágenes a la cabeza, y más después de haber comunicado durante meses lo que estaba pasando; es muy fuerte ser uno el que está en esa cama ahora", relató Feinmann.

"La semana que viene estaré de vuelta en el aire. Le quiero agradecer a todos mis compañeros que me han hecho el aguante haciéndose cargo del espacio y de la radio. Quedó bien en claro que en Radio Rivadavia funcionamos como un equipo", finalizó.

Fuente: La Nación