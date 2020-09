"Hubo mucha deserción, pero por el solo hecho de entrenar en el club volvieron todos", dijo el PF de 9 de Julio

"No hay noción de lo que se ganó" Por otro lado, el PF de 9 de Julio señaló que los jóvenes aún no asimilan lo conseguido en la Liga Provincial y el hecho de tener que disputar la próxima temporada del Torneo Federal. "No hay noción de lo que se ganó, no dimensionan en qué lugar está el club. Es como que los chicos no entienden en qué situación está el club siendo campeón provincial, son contados los clubes campeones del Provincial y hoy tienen la satisfacción de eso. Los chicos no se sí dimensionan lo que significa", contó. "Hoy el club se tiene que nutrir de jugadores jóvenes porque el reglamente que vamos a jugar en el Federal cambió y la primera va a necesitar más participación de los jóvenes. Creo que los chicos nos son conscientes de eso. Es una lucha diaria de saber que estamos en una situación complicada, pero que hay algo grande atras; y un chico de 16 años tiene que saber que puede ser una parte importante del equipo de primera, cuando antes era impensado", añadió.