TV por cable e internet: ¿pueden llegar las cooperativas a San Francisco?

Con precios mucho más bajos en sus localidades que los que tiene en San Francisco la empresa Cablevisión-Fibertel, cabe preguntarse qué tiene que pasar para que alguna de las cooperativas regionales puedan ofrecer los servicios de telecomunicaciones en nuestra ciudad. Y esto porque tanto en el departamento San Justo como en muchas otras zonas de Córdoba y Santa Fe, el sector cooperativo se encuentra creciendo en gran manera en cuanto a infraestructura en esta área y no se puede descartar que en algún momento se presenten en San Francisco.

Si bien esto no parece posible a corto plazo, ya hay una iniciativa impulsada desde Villa María por la Asociación Mutual Mercantil Argentina (AMMA), que presentó este año un proyecto ante la Municipalidad de San Francisco para realizar el cableado y poder competir con estos servicios y con precios menores. Sin embargo, la situación por la pandemia por el momento frenó los planes de la mutual.

Mariano Olaviaga, presidente de AMMA, explicó que se definen como una “empresa pública de carácter no estatal”, ya que el tratamiento de la tarifa se hace en asamblea de asociados, que tiene carácter público. El dirigente consideró que estas entidades pueden ofrecer precios más bajos por su propia naturaleza social.

“Todo el excedente lo reinvertimos o en un servicio nuevo o bien en un proyecto de crecimiento. Y en los lugares donde existe un monopolio de una empresa privada, van a cobrar lo más que puedan. No es así en los pueblos donde está una cooperativa que presta el servicio, que no busca el lucro como única cuestión. Y la cooperativa presta un servicio que de otra forma quizás no llegaría a la comunidad”, indicó.

AMMA, una mutual que proviene del ámbito de la salud, se encuentra creciendo en Villa María y Villa Nueva, llegando a cada vez más barrios con estos servicio y a un precio por lo menos un 60 por ciento más barato que Cablevisión. Olaviaga detalló que los planes de la entidad no solo se limitan a San Francisco, sino que también proyectan llegar a Bell Ville y Río Cuarto (Banda Norte). Para esto, las administraciones municipales tienen un rol fundamental en cuanto a los permisos necesarios.

El dirigente enfatizó la importancia que tiene hoy la conectividad, sobre todo en el ámbito de la educación y en el trabajo. Y prefirió ser cauto a la hora de analizar el decreto del presidente Alberto Fernández que congeló las tarifas de estos servicios y los declaró como servicios públicos, ya que se espera todavía su reglamentación. "Con el servicio como una necesidad pública y el congelamiento de tarifas, reconocemos que hoy la educación, la cultura y contactos en la vida moderna pasan por este tipo de conectividad. Pero también tenemos que saber que el congelamiento de tarifas no es lo mismo de 1900 pesos como tenemos nosotros que una de cuatro mil como tiene Cablevisión", agregó.

"En Villa María había una necesidad. Cuando vimos qué posibilidades había, también nos asociamos con una empresa privada para la transmisión de datos e internet. Nosotros con la parte de cable y televisión y ellos con internet. Hoy estamos en una situación especial, en medio de una coyuntura sanitaria que preocupa y no sabemos cómo va a ser el futuro próximo. Apostamos a ser cableoperadores y a invertir en el sector", resumió.

Morteros y Brinkmann, en crecimiento

Las cooperativas de servicios públicos de Morteros y Brinkmann concretaron recientemente una importante alianza para el uso del cabezal de televisión y tendido de fibra óptica con sus pares santafesinos de Tacural, Suardi y San Guillermo, que de esa manera tendrán la misma calidad del servicio. Y ahora el objetivo es contribuir en otras zonas del departamento San Justo.

Gustavo Germano, gerente administrativo de la Cooperativa de Morteros, señaló que si bien no está previsto a corto plazo, no “no es descabellado” pensar en llegar a San Francisco. “Estamos en conversaciones con la gente de Porteña para que ellos tiren la fibra óptica hasta el Parque Industrial, después la idea es continuar hasta a Freyre y no es descabellado llegar hasta San Francisco. La idea es regionalizar el servicio, porque las cooperativas al unirse pueden comprar mejor a los proveedores. En Morteros tenemos instalado el caché de Google, lo pudimos hacer sumando consumos con poblaciones de otras cooperativas. Mientras haya cooperativas que lo permitan la idea es seguir avanzando”, señaló ante la consulta de este medio.

"Para prestar un servicio de televisión hay que hacer una inversión muy importante, entonces con la fibra óptica podemos usar las inversiones que hicieron todas las cooperativas en cada pueblo y compartirlo. El cabezal recibe todas las señales de televisión en Morteros y las distribuimos en las demás cooperativas. Antes las recibíamos de un cabezal unificado que estaba en Buenos Aires con otras cooperativas. Pero significaba un gasto muy elevado traer la señal, entonces decidimos invertir en un cabezal propio. Con las demás cooperativas, pagamos la inversión entre todos de forma proporcional según la población", explicó Germano.

"Mes a mes van aumentando nuestros usuarios. Es una realidad", concluyó.