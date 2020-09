Caso "Maru" Ellena, a 9 años: un testimonio que pudo ser clave en el juicio

El Periódico accedió a la declaración testimonial de Brenda Micaela Andrade Salas, que se incorporó a la demanda civil pero que fue descartada en el juicio por la muerte de Mariana.

En el documento puede leerse que Catriel pasó a buscar a Salas manejando un Fiat 147 de color blanco. Se dirigieron a la casa del hermano del conductor, Pablo, donde también se encontraba su padre, Juan Bautista Bertorello, reconocido folclorista cordobés, y otras personas. Luego fueron a una lomitería en el Parque Sarmiento, llamada “El Bosque”. Más tarde, se retiraron del lugar y comenzaron a circular por bulevar Illia. Al llegar al semáforo de la terminal, Brenda observó un auto Fiat 147 azul que era conducido por Gastón Luca, al que reconoce como sobrino de su madrina.

La transcripción sigue así: “Que Gastón Luca circulaba con dos amigos a los que la dicente no conoce y los ve cuando baja el vidrio de su lado, para saludar a Gastón. Que desde ese lugar, ambos autos empiezan a ‘acelerarse’, sin decir la dicente que aceleraran en velocidad. Que la declarante le dijo a Catriel ‘no, basta’, para que no continuara acelerando. Que al llegar a la intersección con Chacabuco, ambos vehículos doblan, habiéndose ‘acelerado’ ambos vehículos en dos semáforos antes de doblar”.

La Justicia estableció que no hubo dolo eventual –lo que pedía la querella–, es decir, consideró que el menor en ese entonces, Catriel Bertorello, no tuvo la intención de matar y argumentó que la joven fallecida estaba vestida con ropa oscura y que en el lugar había poca iluminación, por eso el conductor no pudo visualizarla. Por ello fue condenado por homicidio culposo agravado y conducción peligrosa.