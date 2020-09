"Ciencia, matemática, geometría y arte": la obra de Sergio Massera

El nuevo espacio de El Periódico ofrece diversas maneras de conectarse con el arte y entre los diez artistas que exponen en en lugar, Sergio Massera presenta dos trabajos vinculados a la línea de la geometría generativa asociada a la teoría de los fractales.

Rotación y Continuidad, son dos pinturas de la década del 90 que formaron parte del trabajo final de Massera en su egreso como licenciado en Pintura de la Facultad de Arte de la Universidad Nacional de Córdoba. Son trabajos que forman parte de una serie más amplia, y de otras dimensiones, de 1995 y 1996.

"Estas obras surgieron de la relación entre ciencia, matemática, geometría y arte. Es decir, en los dos cuadros las formas geométricas son elementales, o son rombos o son paralelogramos. Sobre esas figuras aplico leyes de crecimiento y desarrollo que se pueden ir agrandando, repitiendo y distribuyendo en cierto orden y complejizando logrando una estructura, siempre con la ayuda de la matemática", indicó Massera.

Rotación. "Porque parece que fuera girando alrededor de un centro, similar a la estructura de una galaxia", contó el artista.

El artista explicó que se concentra en "la búsqueda de construcciones complejas que las resuelvo desde el punto de vista pictórico con esmalte sintético para lograr efectos como si fueran rocas pulidas que también son imágenes o tipos de efectos que se encuentran en la naturaleza".

Continuidad. "Se llama así porque la imagen se puede continuar desarrollando fuera del marco", dijo Massera.

"Le llamé sistemas de oposiciones, que aparecen en las obras como unión de lenguajes visuales opuestos, por un lado la rigurosidad y la oposiciones de la estructura geométrica bien definidas y por otro lado el trabajo pictórico con esmalte sintético que me permite efecto aleatorios y azarosos", añadió.

Aniconismo

Massera señaló que sigue una línea anicónica del arte y sus obras rara vez guardan una semejanza con la imagen. "Lo icónico tiene que ver con lo que es semejante. Yo trabajo lo más alejado posible a la semejanza con algo real, estas estructuras pueden aparecer en la antesala pero me alejo de la representación", explicó.

"Me interesa centrarme en la forma y en los colores, el elemento representativo sería una molestia para mí. Me centro en las relaciones sintácticas entre las formas y los colores y no me preocupo por los elementos figurativos que pueden aparecer en la obra", agregó.