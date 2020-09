Cupo laboral trans: "Es una gran noticia, una manera muy positiva de culminar la semana"

Desde el Centro Trans San Francisco celebraron el decreto que establece un cupo laboral trans en el sector público. "Es un gran paso por nuestra lucha, por lo menos alguien se hace responsable y realmente nos tiene en cuenta a la hora de nuestros reclamos, que no es más que un derecho universal, el derecho al trabajo", manifestaron.

A través del Decreto 721/2020, que fue publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional estableció un cupo laboral mínimo de personas travestis, transexuales y transgénero en el sector público, en este sentido desde el Centro Trans San Francisco celebraron la medida y se refirieron a lo que podría significar.

"Anoche estuvimos hablando con las compañeras del Centro Trans y para todas, no solamente para nosotras, sino para personas de otras localidades, es una gran noticia, es una manera muy positiva de culminar la semana. Es un gran paso por nuestra lucha, es ver que por lo menos alguien se hace responsable y realmente nos tiene en cuenta a la hora de nuestros reclamos, que no es más que un derecho universal, el derecho al trabajo. Para nosotras es un paso muy importante. Falta nomás abrir otras puertas, falta que se haga ley pero es algo muy importante porque ya es impulsado desde adentro del Gobierno", comentó Jimena Agüero, integrante de la agrupación local.

De acuerdo con esta medida, “los cargos de personal” en el Estado deberán ser ocupados “en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de los mismos” por integrantes de esa comunidad, siempre que “reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo” y en “cualquiera de las modalidades de contratación vigentes”.

Agüero se mostró de acuerdo con los puntos de la medida. "La mayoría de los proyectos de inclusión laboral se refieren a que se puede incorporar del 1 al 3 por ciento en planta permanente de las personas trans, así que lo básico es eso. Después la capacitación y el estar apto para la labor que hay que desempeñar o la capacitación, para nosotras es lo básico. No es mi caso ni de algunas de las chicas, pero varias, mucho más grandes, han tenido que abandonar los estudio desde muy jovencitas, algunas ni siquiera terminaron la primaria porque fueron expulsadas de las casas y de los colegios", comentó.

Respecto a cómo son las oportunidades laborales para personas trans en San Francisco, dijo: "Algunas trabajamos de manera independiente y sino la mayoría de mis compañeras ejercen la prostitución. Un número muy bajo tiene trabajo en dependencia y en blanco, creo que Gabriela, Araceli, Débora y algunos compañeros trans, pero deben ser el 1 por ciento".

Este Decreto, firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, beneficia a todas “las personas travestis, transexuales y transgénero, hayan o no efectuado la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen”.

El Poder Ejecutivo se adelantó a los siete proyectos de ley que fueron presentados en el último tiempo en Diputados, en su gran mayoría por el oficialismo, y que buscaban implementar un beneficio similar.

Las iniciativas, algunas de las cuales abarcaban también incentivos para las empresas del sector privado que contrataran a estas personas, fueron presentadas ante la comisión de Mujeres y Diversidad de esa Cámara y ya estaban siendo debatidas, incluso con apoyo de la oposición

"Siempre que tenemos reuniones siempre sale el mismo tema. Mucha gente pregunta por qué no nos presentamos a buscar. Yo en muchas oportunidades he presentado curriculum tanto para atención al público como para limpieza y ni siquiera llegamos a la entrevista. Yo puedo entender que a lo mejor no estamos capacitadas para muchas cosas, pero es mucha coincidencia que nunca pasemos de llevar el curriculum y nada más. Lamentablemente hay que poner foto y yo creo que muchas veces eso es lo que impide que una persona trans esté ocupando un puesto laboral en blanco", finalizó.