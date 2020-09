Indignación en San Martín de los Andes: sin barbijo ni distancia en el cerro Chapelco

Pese a las altas cifras diarias de contagios de coronavirus y personas fallecidas por COVID-19, muchas personas parecen todavía no tomar consciencia del problema y se muestran en redes sociales violando todas las medidas de prevención sanitarias. Ahora, una serie de videos que se difundieron en las últimas horas muestra a una gran cantidad de personas en la base del cerro Chapelco en San Martín de los Andes sin respetar la distancia social ni el uso de barbijos.

Según reportó el diario local Río Negro, esta localidad no tiene casos de coronavirus y el turismo por microregión está habilitado, lo que no exime de cumplir los protocolos sanitarios con las medidas preventivas que todos ya conocen. Ante la difusión de los videos, una Fiscalía actuó de oficio y notificó a siete personas por "incumplimiento es el incumplimiento de las normas de política sanitaria".

Medios locales indican que aún no está clara la fecha del hecho, pero sería entre el 22 y 23 de agosto pasado en la base del cerro Chapelco, aunque tomó estado público este jueves a raíz de la viralización de un video grabado por un hombre que hacía alarde de estar rompiendo la cuarentena: "¿Se dieron cuenta que en Europa y en San Martín de los Andes ya no hay cuarentena?", afirmó en la grabación mientras se ríe y muestra a muchísimas personas que no utilizan tapabocas ni respetan el distanciamiento social.

Ante la Justicia

Ahora, la Justicia impulsó una causa contra las personas identificadas. "Intervenimos de oficio. Hoy a la mañana, ni bien recibimos el primer video, desde la Unidad de Coordinación y Jefatura se ordenó la investigación. Fueron identificadas ocho personas y notificadas siete", informó al diario Río Negro el fiscal jefe Fernando Rubio.

Asimismo detalló que en el grupo había personas oriunda de la localidad y otras de Neuquén Capital.

El fiscal jefe agregó que las personas radicada es Neuquén capital están siendo imputadas por los mismos delitos que las locales aunque se investigará, también, de que forma y con qué permisos llegaron a San Martín de los Andes.

Según consignó el citado medio, las personas de la capital provincial son dos y serían un abogado y una funcionaria judicial que habrían llegado a la localidad cordillerana en julio con un permiso para cuidar un familiar enfermo.

#URGENTE 📢 Por motivo del video que la vecina denunció la Fiscalia actuó por oficio y se inició una causa judicial.

En el video se lo ve a un abogado de Neuquen Capital junto a su mujer quienes dijeron venir a #SanMartindelosAndes a cuidar a un adulto mayor. pic.twitter.com/cl9INdraLJ — Flor Piscicelli (@Flor_Piscicelli) September 3, 2020

Que #verguenza este choto en el @cerro_chapelco de San Martín de los Andes. Estas personas son responsables de que el #Covid_19 se propague mas, matando a mas ciudadanas y ciudadanos. Esta gente me revuelve el estómago. pic.twitter.com/bSbdNTsgH4 — Adrián Urrutia (@AdrianUrrutia_) September 3, 2020