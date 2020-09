Los ahorros a la tierra: significativo aumento en la venta de lotes en San Francisco

En la ciudad de San Francisco advierten un aumento significativo en ventas de lotes durante los meses de julio y agosto. Tras una "parálisis" en los primeros meses de pandemia, hubo un repunte en la concreción de operaciones y, según indicaron referentes de la ciudad, la mayoría de los compradores "invierte porque teme dejar la plata en el banco".

Esta tendencia también se ve influida por la expectativa que hay por el relanzamiento de créditos para la construcción y el bajo costo relativo que tiene hoy edificar un metro cuadrado, medido en dólares.

"En agosto vendí unos seis lotes, que es mucho para la venta habitual, toda esta gente que compró tenía miedo de dejar la plata en el banco y la puso en tierra para estar más seguros. Además,aumentaron las consultas, hay siempre, pero aumentaron y se dieron muchas ventas", indicó Franco Macagno, corredor inmobiliario.

Las operaciones -según Macagno- se realizaron todas de contado y en dólares, siendo la mayoría de los compradores de la ciudad. "En casas hechas no se está moviendo mucho, pero los lotes quedaron con un precio bajo por las devaluaciones y son baratos respecto a otros momentos. Hay lotes de 20 mil dólares que se están vendiendo en 12 mil", indicó.

"Creo que este repunte no va a durar porque fue gente que sacó la plata del banco, no es que la gente invierte porque gana plata. Usan el tema de los lotes para refugiar los ahorros; yo creo que el mes que viene no va a pasar lo mismo", agregó Macagno.

"Mis expectativas eran mucho peores, pensaba que las ventas no iban a repuntar en todo el año y todo lo contrario. El mercado de la ciudad no es parámetro para otras ciudades, en otros lugares están mucho peor, acá la gente del campo, que es la que mueve el mercado inmobiliario, siguió trabajando durante la pandemia", dijo Macagno.

Hasta 50 mil dólares

Por su parte, Damián Vincenti, de la inmobiliaria que lleva su nombre, también advirtió un aumento significativo en la concreción de las operaciones y agregó que la mayoría de las operaciones que generaron este movimiento son de hasta 50 mil dólares y "las mayores a esa cifra son las menos"

Vincenti explicó que hubo muchas operaciones con "productos para inversión como lotes, departamentos, casas para refacciones. La gente compra y entiendo que es porque dejó de ser atractiva la tasa de interés de plazo fijo, la incertidumbre por dejar la plata en los bancos y al no poder viajar están aprovechando ese dinero para invertir".

"Los valores de cierre están un 20% debajo de los valores históricos en promedio con valores referenciales en dólares, pero una cosa es lo que se ofrece y otra cosa es lo que se firma, se sabe lo que se pide y lo que se firma lo saben solo los que lo firman", señaló Vincenti.

"Hay mucho movimiento, nos dio una grata sorpresa porque estuvimos 45-50 días parados, junio estuvo tranquilo y julio-agosto hubo mucha concreción de operaciones y consultas", destacó Vincenti.

Perspectiva a futuro

Vincenti consideró que esta tendencia puede llegar a mantenerse por la gran oferta que tiene la ciudad, principalmente en la zona norte. "Tenemos una disponibilidad impresionante y eso permite que haya alternativas y rotación en disponibilidad, siempre alguien va a vender barato, el que ponga precios altos no va a vender, las expectativas son que el dólar siga subiendo y el que no se adapta a eso no va a poder concretar ventas", explicó.

"Tenes el que no tiene necesidad de vender, que pone precios altos y que sabe que por ese valor no va a cerrar y especula. Pero el que quiere vender se tiene que amoldar a bajar un 20% para el que tenga la plata le resulte atractivo el negocio", agregó.