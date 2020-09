Receta fácil pan brioche

Ingredientes

Harina 000, 500gr

Sal, 1 cucharadita

Leche, 50 cc

Levadura fresca, 25 gr,

seca 7gr

Azúcar, 1 cucharadita

Huevos, 4

Manteca pomada, 100gr

Para pintar, 1 huevo



Paso a paso Comenzamos haciendo la esponja, ponemos en los 50cc de leche tibia, la levadura y el azúcar, dejamos que se haga la esponja. Mientras colocamos en un recipiente hondo, los 500 gr de harina, sal y cuando la esponja haya levantado, ahuecamos y sumamos a la harina, mezclamos y de a uno vamos agregando los 4 huevos, mezclamos y cuando ya no se pueda mas, amasamos a mano, veremos que es seca la preparación, no hagregamos nada de liquido, solo sumamos los 100gr de manteca pomada y seguimos amasando, ahí notaremos que es demasiado húmeda la masa, pero tampoco agregaremos nada.

Solo amasamos un total de 15 minutos y la masa quedara tierna pero manejable, hacemos un bollo y dejamos leudar 2hs (como mínimo) en la heladera. Pasado este tiempo de descanso, sacamos para porcionar y bollar la masa.

Lo que hacemos es volcar la masa sobre la mesada y pocionamos en 9, de a uno vamos haciendo un bollito apenas estirando y envolviendo la misma masa hacia el centro, luego lo apoyamos en la mesa y poniendo los dedos como si fueran garra bollamos cada uno. Lo ponemos sobre una placa apenas con aceite y dejaos descanzar hasta que crezcan un poco (15/30 minutos) Prendemos el horno y precalentamos al máximo, antes de meterlos al horno, pintamos con huevo y vamos a cocinar los primeros 15 minutos a fuego fuerte, 200 gr y los siguientes 15/20 minutos a 160/17 grados, anda vigilando que no se quemen. Retiramos, dejamos enfriar y comemos.