El ídolo de Belgrano de Córdoba "Luifa" Artime comunicó que tiene coronavirus

El ex jugador de Belgrano y candidato presidencial en la entidad celeste, Luis Fabián Artime, comunicó esta mañana a través de las redes sociales que está contagiado de coronavirus, pero llevó tranquilidad a sus seguidores al señalar que está bien y que no tiene síntomas de la enfermedad.

"Les quiero informar que tras realizarme el examen correspondiente di positivo de Covid 19. Me encuentro en aislamiento, mi familia también y les realizaron los hisopados. Estamos esperando los resultados", escribió el ex delantero del club de Alberdi, quien pretende ocupar el sillón presidencial en las elecciones de autoridades que todavía no tiene fecha de realización.

En el texto, agregó: "Ellos están muy bien. Yo sólo tuve unas líneas de fiebre, pero ya no tengo síntomas. Sigo cumpliendo los tiempos de aislamiento y los controles. Pese a los cuidados y las prevenciones me contagié, por eso insisto en que debemos hacer aún más esfuerzo para cuidarnos. No hay otra manera" concluyó.

Artime encabeza la lista denominada "Belgrano primero", en la que está acompañado por los siguientes candidatos: Tato Genaro, Ricardo Leiva y Antonio Mariano como vicepresidentes; Diego Merlino, secretario; Abel Granillo, tesorero; Lucas Bustos y Claudio Giomi, como prosecretarios; y Miriam Aparicio, Paula Vallve, Daniel Gattas, Diego Funes, Matias Sans, Marcelo Carranza, Juan Negri y Rodrigo Rufeil, como vocales.

Fuente: Cba24n