Una oficial de la Policía de San Francisco denunció a sus jefes por "mobbing" y discriminación

Una sargento que presta servicio en la Departamental San Justo denunció este martes, en el Tribunal de Conducta Policial de Córdoba, al comisario inspector Rubén Caporali y al jefe de personal de la Unidad Regional San Justo, Ariel Figueroa, por ejercer presunto "mobbing" contra ella ante la obesidad que padece y discriminación que -según considera- surge por su condición de mujer.

Se trata de Mariela Chávez (34), quien en la denuncia presentada asegura haber sufrido constantes agresiones psicológicas por su enfermedad desde que el comisario fue trasladado a San Francisco.

En ese marco, Adriana Rearte, quien asesora a la sargento y es la presidenta de la Mesa Nacional de Violencia Institucional en Fuerzas de Seguridad en Derechos Humanos y Género, explicó a El Periódico que llevarán el caso al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y pedirán la destitución de ambos efectivos.

"Fue una denuncia grave por discriminación porque ella tiene una obesidad mórbida, realmente la escuchamos y nos contó cómo sufría. Ayer entregué la denuncia en el Tribunal de Conducta Policial de Córdoba y ahora estamos redactando para presentarla ante el Inadi", indicó.

Rearte señaló que tanto Caporali como Figueroa hicieron un hostigamiento constante con la sargento. "Hace bastante que lo viene sufriendo y esta chica ha entrado en depresión, cuando uno tiene una enfermedad es algo difícil de sobrellevar y más cuando viene de un jefe de la Policía donde no se puede denunciar. Ella se arriesga haciendo esta denuncia, por eso intervenimos nosotros, consideramos que la pueden llegar a querer echar o le van a querer encontrar algo porque en la Policía la víctima siempre tiene la culpa", indicó.

Y agregó: "Hay otras personas que quizás viendo que ella se atrevió a hacer este tipo de denuncias se sumen, y ojalá que se sumen porque se tiene que terminar este tipo de acoso y discriminación de los jefes. Todos sabemos que es muy complicado denunciar a la Policía, esperemos y vamos a instar a que se sumen para que de esta manera aprendan que no pueden burlarse así de la gente".

"Mobbing" o acoso laboral. Es una forma de violencia psicológica en el ámbito laboral en la cual la víctima es sometida a maltratos, desde los más sutiles, como rumores o burlas, hasta los más evidentes, como la ofensa verbal, la descalificación pública, la humillación, e incluso la violencia física.

Denuncia en el Inadi y pedido de remoción

Rearte afirmó que ahora aguardarán las medidas del Tribunal de Conducta Policial y llevarán el caso al Inadi. "Vamos a ver que dice el Inadi porque no sería la primera vez que en el Tribunal se nieguen a recibir la denuncia. Si no nos toman la denuncia, nosotros vamos a denunciar también al Inadi como Asociación porque ya lo hemos intentado en otras oportunidades y no nos han querido tomar la denuncia".

"La Asociación va a hacer una presentación en Jefatura para pedirles que tomen intervención y sean removidos por el abuso de autoridad y discriminación", indicó.

Y agregó: "Nosotros intervenimos porque consideramos que es la única manera de que la Policía pueda denunciar sin que salgan a echar al denunciado, por eso Mariela ha acudido a nosotros. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para que los policías tengan derecho de denunciar porque en años anteriores ya denunciaron a jefes y los policías terminaron echados".

"Queremos que se haga público porque necesitamos que se sepa, que no pueden hacer lo que hacen y salir victoriosos. En el mobbing directo las personas pueden llegar al suicidio, a renunciar y entrar en crisis", dijo Rearte.

Respuesta desde la Jefatura

Consultado desde El Periódico acerca de esta situación, Caporali se manifestó sorprendido por la denuncia y señaló desconocer a la denunciante. Se limitó además a indicar que ya dio aviso a la cúpula policial y aguarda el proceso investigativo correspondiente.