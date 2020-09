La presidente del PRO y ex ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, dio positivo por coronavirus.

Lo informó a través de un breve video que difundió por Twitter: "Me dio positivo el análisis del Covid-19. Bueno yo soy la que sale al barrio a hacer las compras, bueno así que evidentemente en algún momento, en algún lugar, me lo pesqué. Estoy bien, espero poder estar bien y bueno... sé que me está llamando mucha gente. Muchísimas gracias por este apoyo".

La referente de la oposición atribuye el contagio a sus salidas a realizar las compras aunque omitió su actividad política y su presencia en la marcha del 17 A.