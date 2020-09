Sebastián Scolari, el sanfrancisqueño que buscará potenciar las inferiores de Central Córdoba

Días atrás el Club Central Córdoba de Santiago del Estero presentó el nuevo equipo que trabajará con sus divisiones inferiores y que comandará el sanfrancisqueño Sebastián Scolari como coordinador general de fútbol.

Scolari ya tuvo un paso por el "ferroviario" cuando fue ayudante de campo de Gustavo "Sapito" Coleoni en la temporada 2018 cuando el equipo consiguió el ascenso a la B Nacional. Hoy volvió al club y desde otro lugar buscará repetir los éxitos y volcar toda su experiencia para potenciar las divisiones inferiores.

Central Córdoba ascendió a la máxima categoría del fútbol argentino hace apenas un año y medio; y hace casi cuatro que sus divisiones juveniles compiten en AFA. Pero para los "ferroviarios" llegó la hora de dar otro paso más hacia el futuro, el club encara un proyecto ambicioso que tiene como objetivo formar a sus propios jugadores que nutran el plantel profesional.

En ese marco, Scolari sostuvo una amena charla con El Periódico donde contó las sensaciones, objetivos y todo lo que buscará impulsar para darle protagonismo y hacer crecer a las inferiores del club.

¿Qué supone este nuevo desafío?

A través de Alexis Ferrero me hicieron llegar esta propuesta y me interesó muchísimo. Estoy muy contento porque es un lindo desafío y hay mucho por hacer. En este último año y medio el club creció muchísimo desde que ascendió a Primera, por ende sus inferiores también fueron mejorando. A partir de ahora empieza a ser todo un poco más complicado en el sentido de que hay que seguir mejorando, sacar jugadores de inferiores y proponerse nuevos objetivos. La zona norte no está tan desarrollada, pero hay muy buenos jugadores entonces hay que apostar a la captación, la formación y la competencia que son los pasos centrales, creo yo, para que el jugador pueda desarrollarse.

"Buscaremos aumentar primero el caudal de chicos y luego la calidad para que el chico formado en esta institución pueda debutar en primera, consolidarse y ser un producto genuino del fútbol santiagueño. Hay muchos clubes del interior que lo hacen, es envidiable y se puede copiar parte del proceso. Todo eso, acá es como que está todo virgen", dijo Scolari.

¿Cómo se prepara el club para esta etapa?

Estamos en el proceso de implementación de materiales, mejoramiento de las canchas del predio, hacer un gimnasio, la posibilidad de hacer una cancha sintética. La idea es que de acá a dos o tres años no traer 10 o 15 refuerzos sino que quizás traer 4 o 5 y el resto que sean del club. Por una cuestión de sentido de pertenencia y por una cuestión económica.

¿Cuál es la filosofía y los sistemas de juego que tendrá Central Córdoba?

Soy muy abierto, vamos a tener una guía y una planificación para mejorar todas la áreas: médica, física, técnica y tecnológica, pero en los sistemas creo que hay que darle libertad a los entrenadores; sí comprometerlos, que se capaciten, que intercambien ideas, que tengan la voluntad. Pero a la hora de dirigir un equipo cada uno tiene que llevar su impronta, su forma de sentir el fútbol y uno tiene que estar ahí para acompañar, para ayudar cuando tenga dudas, cuando el camino no sea fácil y no se consigan resultados, esa es la función como coordinador y no por ahí intentar siempre dar órdenes, trabajar en equipo y apuntar a la creatividad, la imaginación, el esfuerzo, la dedicación, esas son las cosas más importantes.

Scolari fue ayudante de campo y DT interino en Sportivo Belgrano.

Hacer crecer al fútbol de Santiago Scolari señaló que este nuevo desafío va de la mano con una transformación que experimentó la provincia y que en los últimos años ha crecido mucho en ese sentido. "Hace tres años estaba en el Argentino A y hoy está en Primera. Hicieron un estadio hermosísimo, que todavía no puede conocer, pero me dicen que es uno de los mas lindos de la Argentina, va a venir la Copa América en junio con dos partidos. Todo eso va a hacer crecer al fútbol de Santiago sin lugar a dudas porque es una provincia muy futbolera, muy pasional", dijo el sanfrancisqueño.

¿Cómo se trabaja sabiendo que quizás los juveniles no vuelvan a las canchas este año?

El nivel de incertidumbre es muy grande en todo el fútbol argentino. Es difícil planificar estrictamente, pero hay que apelar al sentido común, sí creo que es conveniente hacer un diagnóstico de la etapa anterior, de lo que pasó y a partir de ahí mejorar y cambiar algunas cosas. Buscaremos los caminos para acercarnos, mostrar la propuesta a los chicos de lo que queremos y cómo trabajamos, usaremos la tecnología o lo que esté permitido en un futuro inmediato. Uno se tiene que llenar de herramientas que no sea solamente estar en la cancha para poder empezar y darle un sentido de pertenencia a este proyecto.

Scolari trabajará junto a Juan Carlos Roldán, Mario Britos, Luis Toscano, Germán Montenegro, Juan Carlos Alurralde, Eduardo Lugones y Adrián Jiménez que fueron confirmados para hacerse cargo de las distintas divisiones.

¿Cuál es el primer paso? ¿Van a salir a buscar jugadores en Santiago o también van a salir a otras provincias?

En un principio vamos a apostar con los chicos de la capital y del club, que son más de 200 que ya están y después hay un área de captación que para mí es fundamental y hay que desarrollarla. Hay que recorrer las provincias cercanas y los pueblos cercanos a la capital para observar a todos los jugadores, buscar referencias porque seguramente en cada pueblo y en cada lugar hay cuatro o cinco chicos que juegan bien, entonces a partir de ahí hay que traerlos a la capital, ver si se puede hacer una pensión, lo hablaremos de acuerdo al proceso, y tambien por que no buscar en otros lugares del país o chicos que quedan libres. Hoy hay muchas herramientas para buscar jugadores hay que ponerle entusiasmo y ganas, es el primer paso y es muy importante. La formación la darán los cuerpos técnicos día a día y después la competencia es excelente porque tenés seis categorías que juegan en AFA y seis categorías que juegan la liga local.

"En mi paso anterior por el club yo me iba a ver los partidos de Central en la Liga y siempre rescataba algún jugador joven con proyección. Esa es la idea, recorrer, trabajar en equipo, potenciar todas la areas, estar en los detalles", dijo Scolari.

Fuiste preparador físico, ayudante campo, entrenador y ahora coordinador de inferiores... ¿Qué te da todo ese recorrido en el fútbol para potenciarte?

Observamos la cosas desde diferentes lugares, se produce una apertura mental que hace que uno puede seguir creciendo, equivocarse menos en las decisiones, tener más sentido común, una coordinación equilibrada, justa y ordenada, y eso te lo permite haber pasado por todas estas etapas. Cuando cumplis muchas funciones dentro del fútbol, conocés mucho mas.

Scolari también ayudante de campo de Gustavo Coleoni.