Un delincuente sorprendió a una familia en Los Palmares y le robó

Una familia fue víctima, este lunes por la tarde, de un robo en su vivienda de Av. Libertador (N) y Los Naranjos. Poco antes de las 17, mientras había personas dentro, un delincuente rompió la ventana de la cocina e ingresó para finalmente huir llevándose una cartera.

Margarita, una de las damnificadas, dialogó con El Periódico y contó lo ocurrido: "Estaba en mi cuarto hablando con mi cuñada. Estamos en cuarentena desde el viernes porque fuimos a traer cosas de mi esposo (fallecido en junio pasado) de Villa María. Mi hijo estaba en su cuarto y mi hija estaba por estudiar. Hasta que cinco menos cuarto, ella estaba yendo para la cocina y yo escuché como una explosión. Ella empezó a gritar 'mami, mami, entraron, robaron tu cartera'. Se ve que pensaron que no había nadie, la vieron a ella y se asustaron y se llevaron lo que pudieron".

La mujer contó que a través de cámaras de seguridad de vecinos pudieron ver que se trataba de dos hombres, a bordo de una moto, aunque el que ingresó a la vivienda fue uno solo. "Vivo en Los Palmares, parecía un barrio seguro. Estamos bien por suerte pero no se puede vivir mas así, habíamos elegido este barrio porque parecía que era seguro. La Policía vino enseguida, me ayudaron los vecinos, se portaron re bien, pero el susto no nos lo va a sacar nadie", lamentó.