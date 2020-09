Desde ATE piden una reunión con el municipio para definir una recomposición salarial

Este martes, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lleva adelante un reclamo frente al corralón municipal para pedir una reunión con autoridades municipales para definir una recomposición salarial, entre otros reclamos.

Gladys Medina, al frente del gremio, manifestó: "Estamos al frente del corralón municipal desde las 6.30 para impedir que salgan los compañeros con máquinas y camiones a trabajar para hacer fuerte el reclamo de recomposición salarial. En lo que va del año no hemos tenido ningún tipo de aumento. También pedimos el pase a planta permanente y a contrato de trabajadores en negro que tiene la Municipalidad".







Respecto a cuál es el pedido en materia salarial, dijo: "No estamos poniendo monto, lo que estamos esperando es que el Ejecutivo nos llame porque no nos quiere llamar a negociar absolutamente nada. Consideramos que nosotros somos tan gremio como el otro que existe ya en la Municipalidad. Lo que decimos es que hay que sentarse a hablar como mínimo de un 30 por ciento, no ha habido aumento en lo que va del año. Hay que sentarse a hablar y ver, y tener en cuenta los meses que no hemos tenido aumento".

"Hay una promesa incumplida de 120 contratados que deberían pasar a planta y no ocurrió y más de 300 planes de emergencia, que son trabajadores en negro, que están por dejado del salario mínimo, vital y móvil. Y al ser trabajadores en negro, a la antigüedad y demás beneficios que tiene que tener todo trabajador, ellos no lo tienen", sumó.

En ese sentido, afirmó que esperan una reunión con el Ejecutivo. "Esa es la idea, que nos escuchen, que escuchen el reclamo de los trabajadores porque más allá de los dirigentes, el reclamo es de cada trabajador que está sufriendo esta crisis, porque la inflación no cesó más allá de la pandemia, y los traba no tenemos por qué pagar el precio de la pandemia".

Suoem se reúne este miércoles

Desde el Sindicato Unión Obreros y Empelados Municipales (SUOEM), en tanto, se reunirán este miércoles con el Ejecutivo. "Hace 15 días aproximadamente hemos cursado una nota a la intendencia planteando la situación del aumento de salario. No obstante a eso también veníamos con la conversación del ingreso a planta permanente del convenio que se ratificó en una reunión con el intendente para pasar a planta permanente. Como aparecieron estos casos (de coronavirus) el intendente estaba muy ocupado con esta cuestión y nos pidió postergar para mañana la reunión", explicó Víctor Lescano, al frente del gremio.

Y añadió: "Ahí abriríamos la discusión del salario y cómo va a ser el ingreso a planta. Veníamos siempre acarreando una inflación importante, tanto que la del año pasado fue el 52%, ahora debe estar en el 15%. Nosotros por la situación estamos pidiendo en base a cuenta de futuros aumentos, no es algo definitivo, en función de eso vamos a ir viendo cómo se van dando las negociaciones y pidiendo porcentajes".