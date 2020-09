Sangre Vurdalak: el film rodado en San Francisco estará en el Festival Sitges de Cataluña

“Sangre Vurdalak”, la película que fue filmada en San Francisco fue seleccionada para participar del Festival Sitges 2020 de Cataluña, uno de los más importantes y prestigiosos del género fantástico. Será del 8 al 18 de octubre donde también homenajearán al cineasta norteamericano David Lynch.

En ese marco, Santiago Fernández Calvete, director de la película y guionista dialogó con El Periódico y explicó que participar de este festival "es un verdadero honor". "Estuve ahí con mi primera película: La Segunda Muerte y volver a estar es un honor, es una legitimación del trabajo bien hecho no solo como guionista y director sino también del equipo técnico, elenco, productora", señaló.

Cabe recordar que este film todavía no fue estrenado y en las próximas semanas estará disponible el tráiler, pero incluso antes del estreno participó con éxito de otras etapas de premiación para films que están en proceso. "Van sumando y ayudan económicamente a la película. Para participar en Corea del Sur del Festival Bifan ganamos primero un premio en Blood Windows que nos dio ese pasaje y ahí ganamos postproducción, que es para la terminación de la película en un laboratorio en asia de efectos especiales", dijo Fernández.

La película, dirigida y guionada por Santiago Fernández Calvete, fue realizada por las productoras Jaque Content y Natali Córdoba, ambas de nuestra provincia, y por Aramos Cine, de Buenos Aires.







Una semana en San Francisco

La película cuenta con escenas filmadas en nuestra ciudad entre las 19 y las 3 de la madrugada, en el Aero Club, en la zona rural y en el tradicional Bar de Horacio. El rodaje se extendió por una semana, aunque Fernández confesó que la idea "era filmar más en San Francisco, pero no se pudo".

"Nos dio un plus de calidad por toda la garra que puso la gente de ahí, una semana más para un rodaje es mucho, pero nos encontramos con técnicos preparados, locaciones que funcionaron muy bien e hicimos esa diferencia", explicó.

Fernández explicó que "no solo las locaciones son importantes" sino que también hay otros factores que hacen posible que el rodaje sea un éxito. "Necesitas condiciones de sonido, cercanía, accesibilidad, podés tener un lugar, una casa antigua para trabajar y no tener donde parar el equipo, eso lo hace imposible. San Francisco nos dio no solo las locaciones sino también una infraestructura y eso depende de las autoridades que entendieron que el proyecto debía estar ahí", indicó.

En ese sentido, el director y guionista destacó también el aporte del Polo Audiovisual de Córdoba, que hizo posible que el film pueda rodarse "en el interior del interior". "Para las productoras es costoso trasladarse a más de 30 km. de Buenos Aires, se encarece la producción, pero cuando hay ayuda como la del Polo Audiovisual de Córdoba, uno puede ir a otro lugar y eso enriquece mucho a la película. Sea de donde sea, más allá del lugar donde vivas, poder salir para enriquecer las locaciones ayuda mucho. Es importante que haya estas ayudas complementarias de las provincias y municipios para llegar al interior del interior, porque no es que no queramos salir de Buenos Aires, es muy costoso", comentó.







"Además, ir a filmar a otro lugar no solo enriquece la película y al director sino también a todas las personas que quieren dedicarse a eso, que quieren meterse en esta industria tan linda y que por ahí no tienen la posibilidad , así que para mí ir al interior sería como un 'ganamos todos", agregó Fernández.

Y agregó: ". Particularmente, fue interesantísimo rodar en San Francisco. Cuando uno llega a un lugar a hacer su trabajo está bueno ser bien recibido con infraestructura y predisposiciones políticas, predisposición de la gente que colabora y que tiene ganas y eso es maravilloso, ese entusiasmo es también motor de la pelicula. Las peliculas que funcionan tienen ese entusiasmo detrás de hacerla, de participar, de colaborar y se termina notando. San Francisco nos abrió las puertas para 'jugar', pero más allá de eso hubo un gran entusiasmo".