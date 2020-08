"Bartomeu es el culpable si Messi se va", dijo el candidato a presidente del Barcelona

El candidato a presidente del Barcelona Emili Rousaud Pares afirmó hoy que "(Lionel) Messi dejará una huella indeleble en el club aunque se vaya a jugar a otro equipo" y acusó a Josep María Bartomeu, actual mandamás "culé", de ser el "responsable" de la salida del astro argentino.



En declaraciones al canal C5N, Rousaud dijo también que cuando Messi deje el fútbol "será embajador del Barcelona en el mundo, aunque ahora se vaya a jugar a otro lugar" mediante una salida conflictiva.



Rousaud, que se presentará en las elecciones de Barcelona previstas para marzo próximo, opinó que "es probable que Messi se vaya al Manchester City" y consideró que "es difícil que pueda volver atrás en su decisión".

El dirigente también reconoció que "es casi imposible que se haga efectiva la cláusula de los 700 millones de euros para la salida de Messi" y sostuvo que "es más posible" que Barcelona acuerde con el futuro club del argentino para que se resuelva la operación.



"A Messi lo vamos a extrañar muchísimo los fanáticos del Barcelona. Es una leyenda viva del club, pero también es cierto que se va porque no encontró un proyecto competitivo y lo entiendo", dijo el candidato a presidente.



Rousaud caracterizó a Messi como "un ganador nato, no puede pensar en otra cosa y necesita rodearse de jugadores de nivel para seguir ganando".



Por último, el dirigente no dudo en acusar al actual presidente Bartomeu de ser "el peor dirigente de la historia del Barcelona".