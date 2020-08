El cantante de La banda de Carlitos se puso a vender lomitos

Se cumplieron más de cinco meses sin bailes de cuarteto y muchos artistas tuvieron que poner en pausa su rol en la música para reinventarse en otros rubros. En los primeros meses de la cuarentena, Kesito Pavón sorprendió con su anuncio: abrió un local de accesorios para autos.

Ahora, el cantante deLa Banda de Carlitos incursiona en otro negocio: se trata de una lomitería en la Zona sur de Córdoba. Y, como buena estrategia de marketing, lleva su propio nombre con una mezcla pícara cordobesa de idiomas:"Il Keso".

El cantante no es nuevo en el rubro: "Aunque no lo crean, he trabajado", dice. En otra época ya se dedicó a la gastronomía y este complicado contexto lo obligó a volver: "Está muy difícil para los artistas, para los músicos, para los asistentes, para todos", cuenta con tristeza.

El detalle inédito es que, aunque no figure en la carta, la promo de lomos viene con foto incluída. La primera semana arrancaron con delivery, pero no funcionaba porque la gente que los llamaba le decía que prefería ir personarmente a buscar su lomo y sacarse una foto. "Es el mismo precio", bromea.







Fuente: El doceTv