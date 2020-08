Carlos Gazzera: "Los libros de Eduvim no son Bestseller, buscan conectarse con una comunidad específica de lectores"

Además del espacio artístico que ofrece el nuevo sector de El Periódico, también funciona un sector destinado a la venta de libros tras la firma de un convenio con la editorial de la Universidad Nacional de Villa María, Eduvim, donde se pueden encontrar numerosos títulos a disposición de su interesante catálogo y a precios accesibles.

En ese marco, el director de la editorial Eduvim Carlos Gazzera, se mostró muy optimista sobre esta iniciativa en un tiempo como este en donde hay una profunda crisis en el sector libro y el sector editorial. "Tener una posibilidad en una ciudad donde nosotros tenemos una sede de la Universidad y que naturalmente buscamos contactar con los lectores de donde la universidad se expande, es para nosotros algo muy importante", indicó.

"Tener la posibilidad de no solo vender al que vaya, sino a que lo encarga y poder hacer como una especie de extensión de nuestra venta del catálogo, en estos tiempos en donde la necesidad del e-commerce que muchos lectores tienen (y con lo caro que está el correo), tener un lugar de donde poder retirar un libro que pueden comprar por la web es muy importante", agregó.

Bibliodiversidad

Gazzera explicó que el catálogo de la editorial abarca libros infantiles, juveniles, de secundario y libros para la lectura del público en general. "Nuestro catálogo busca tener una bibliodiversidad, además de los manuales para el dictado de algunas materias o carreras, también tenemos libros académicos, de divulgación científica y libros que llegan a públicos muy amplios, así que para todo el público de San Francisco es una opción más", explicó.

"Sin lugar a dudas los libros que mejores funcionan son los libros para chicos, muchos padres invierten en libros, en cultura para sus hijos, como una especie de acción para prolongar la esperanza en las generaciones que vienen. Nosotros tenemos una colección de libros infantiles que son de mucha calidad y que son una apuesta desde una editorial universitaria a mantener ciertos valores, cierta subjetividad y cierta transmisión cultural", contó Gazzera.

El nuevo lugar es una ampliación en un local contiguo a la sede actual de nuestro medio sobre 9 de Julio 1850 .

"Los libros de Eduvim buscan conectarse con una comunidad específica de lectores"

Gazzera indicó que la característica de los libros de la editorial buscan conectar con un público específico. "Tienen la particularidad de que no están hechos para el mismo público, buscan cada uno conectar un nicho, un grupo, comunidad, entonces es muy raro que un libro de Eduvim se vuelva un bestseller al estilo Andahazi", indicó.

"Cualquier libro de Eduvim es un éxito en el sentido de que si logra o no logra conectar con su comunidad específica de lectores, no importa cuántos son, lo importante es que puedan conectar, que puedan ser leídos por las personas a quienes les interesa la política, la metafísica, los problemas ecológicos. Tenemos una oferta de libros que ningún lector se va a arrepentir porque esta editorial promueve el conocimiento, el debate, la discusión y en una comunidad en la que no todos piensan como yo o como algún funcionario de la universidad, entonces eso nos hace sentir que tenemos un catálogo de 450 títulos del que muchos sectores de la comunidad universitaria, no solo de Villa María sino de la Argentina, se ponen orgullosos", agregó.

"Quiero agradecerle a la comunidad de San Francisco que siempre nos ha recibido muy bien, que siempre nos hemos sentido como parte de esa comunidad, es una ciudad que respeto mucho por su producción cultural e intelectual", dijo Gazzera.

Cómo conseguirlos

El Espacio estará abierto de martes a sábado, entre las 16 y las 19, pero también se pueden consultar en la pagina de eduvim.com.ar donde está el catálogo ordenado con las novedades. "Pronto vamos a agregar una sección de anticipos donde van a poder ver los libros que van a salir en los próximos meses. Y luego un catálogo organizado por temas a los cuales haciendo click puede entrar, leer y tener más información. Hay una solapa de todos los libros que están en lectura abierta para ser leídos de manera completa sin tener que pagar nada, leerlos en la pantalla; la idea es llegar a fin de año con 200 libros cargados para que todos los lectores puedan consultarlo de manera gratuita", indicó Gazzera.

"Podés ver el catálogo en la web, lo podés comprar en la web y retirarlo en San Francisco. Podés comprarlo en el local y si el libro no está en San Francisco, te lo mandamos", concluyó.