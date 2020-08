La Liga de Baby Fútbol cerró sus puertas: "Los clubes ya no pueden pagar el mantenimiento", dijo Frócil

El presidente de la Liga lamentó esta decisión y afirmó que el municipio les comunicó que, por lo pronto, no hay posibilidades de volver a la actividad. "De mi parte, voy a hacer todo lo posible para que los chicos 2008 puedan tener su despedida cuando todo vuelva a la normalidad", indicó.

La Liga de Baby Fútbol informó este viernes, mediante un comunicado, que decidió cerrar sus puertas hasta que todo vuelva a la normalidad o tengan l autorización de volver a la actividad.

En ese marco, el presidente Jorge Frócil lamentó que hayan tenido que llegar a esta determinación, pero que era necesaria ya que los clubes ya no pueden pagar los gastos de mantenimiento. Además, afirmó que el municipio les comunicó que, por lo pronto, no hay posibilidades de volver a la actividad.

"Hace unos meses que volvimos a abrir hasta hoy, llegamos a un arreglo con la secretaria para bajar la jornada laboral hasta que vuelva la actividad, pero el martes tuvimos reunión con Damián Bernarte (Secretario de Gobierno) y Juan Manuel Iturburu (Director de Deportes) y nos comunicaron que, por lo pronto, no ha posibilidad de volver a la actividad, entonces la idea de Mesa Directiva es reducir los gastos de mantenimiento de la Liga que pagan los clubes, que es necesario, pero que ya no pueden pagar", indicó.

"La esperanza era poder estar entrenando en ésta época, pero no se puede. Los protocolos que presentamos, que considero eran muy buenos, nunca nos dijeron que sí, ni que no", agregó.

Por otro lado, Frócil indicó que "hay clubes que más o menos están bien, pero hay otros que están más comprometidos. El municipio nos autorizó algunos evento así que algo de dinero recaudaron, la tironean, pero los padres no pagan, creo que no hay mucho sentido común en eso, creo que no se puede pagar la cuota total pero el club tiene que seguir funcionando".

"Hay gastos de luz impagables, clubes que tienen boletas que van desde los 4 mil a los 13 mil pesos y no hay ninguna actividad.Es decir, no se recauda pero hay gastos fijos que siguen estando", dijo Frócil.

La categoría 2008

En este 2020, los chicos de la categoría 2008 disputaban su último año de baby que lo coronaban con el Campeonato Nacional como despedida. En ese sentido, Frócil señaló que cuando tengan la autorización, va a gestionar para que estos chicos puedan tener su despedida.

"Mientras yo esté al frente de la Liga, mi idea es que los chicos terminen como jugando como corresponde y tengan sus despedida con el Nacional, pero dependemos también de lo que resuelvan los clubes", comentó.

La idea que circulaba era realizar un mini torneo antes de fin de año y un Nacional en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, pero esa idea está cada vez más lejana. "La incertidumbre es cada vez más grande, uno uno no ve a futuro la posibilidad de hacer alguna actividad", expresó.

"Siempre fui positivo pero hoy lo veo lejano a volver", dijo Frócil.

"Quiero decirles a los chicos que vamos a hacer lo posible para que tengan su año y su despedida, no es descabellado que si perdemos este año podamos hacer un Nacional con dos categorías el año que viene como ya lo hicimos alguna vez. Este año sería distinto, porque sería para que los chicos tengo sus despedida", agregó.

El comunicado de la Liga:

Desde que se declaró la emergencia sanitaria, asumimos las acciones que las autoridades implementaron.

Los clubes manifestaron su preocupación por lo que significaría económicamente esta situación si se prolongaba en el tiempo, pero entendimos que había que cuidarse y más aún que nuestra actividad se desarrolla con niños. Con el correr del tiempo algunos de ellos empezaron a tener problemas, ya que sin actividad los esfuerzos para que su club no decaiga son enormes y muy limitados, y los servicios esenciales hay que afrontarlos, y por ende la Liga con ente rector sufre las mismas consecuencias.

Hemos buscado alternativas para que los niños no quedarán sin la práctica de nuestra actividad ya que no tenían competencia oficial, con los consiguientes cuidados para estos casos, pero no fue aceptada nuestra propuesta

Por tal razón y lamentándolo muchísimo, sin más que poder explicar porque los hechos y las palabras sobran, hemos tomado la decisión de cerrar las puertas de nuestra Liga hasta tanto todo vuelva a la normalidad y tengamos autorización oficial de retomar la actividad normalmente y sin riesgos.