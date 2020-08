“Hay un grupo que complica la situación de todos”, señaló el infectólogo Pizzi

En un contexto que muestra un aumento de casos y cifras récord de contagios y víctimas fatales en Argentina por la pandemia de coronavirus Covid-19, el médico infectólogo Hugo Pizzi aseguró que estamos en un momento muy complejo con curva ascendente de infecciones, que aunque se esperaba, no se creía que las cifras fueran tan altas en algunos casos.

El especialista, uno de los asesores del Ministerio de Salud de Córdoba y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, consideró que las autoridades están trabajando bien y están haciendo todo lo posible, pero que es importante saber que ante esta situación de aumento de contagio las responsabilidades son compartidas entre gobiernos y ciudadanos.

“Acá está fallando la pata de la ciudadanía. El ojo visor no puede estar puesto sólo en las autoridades. Si uno va caminando y ve situaciones que no corresponden para una situación trágica como la que estamos viviendo, de una u otra manera hay que advertirle al ciudadano que lo que está haciendo no es correcto. No se puede andar sin barbijo, o sentarse pegados en los bares o no respetar las distancias”, advirtió Pizzi en declaraciones a radio Universidad recogidas por CBA24n.

Sobre el tema, el médico aseguró que estos “no son momentos para tibios” y criticó el hecho de que aún se ve mucha gente que “no cumple con las normativas sanitarias en medio de un momento muy complejo”. “Hay un grupo que nos está complicando la situación, es chico, pero complica la situación general de todos”, aseguró.

El virus

Respecto de los avances en los estudios sobre el nuevo coronavirus, Pizzi dijo que “en general se está viendo que hay un gran foco de infección, la mutación del virus está dando un cuadro de mayor contagiosidad y menor impacto en cuanto a su poder destructivo”.

En esa línea, destacó un estudio reciente realizado en Alemania, que indica que además de la infección en sí misma, quienes padecen infecciones por Covid-19 pueden quedar con graves secuelas posteriores.

“Un estudio sobre las autopsias de las personas fallecidas por Covid-19, que se hizo en Alemania, demuestra que hay un gran número de gente de cualquier edad que muere aún sin haber tenido patologías previas y que la infección deja secuelas, perceptibles e imperceptibles en quienes la padecen. Hay que advertir que el virus deja consecuencias graves aún en quienes se contagian y se curan”, aseguró el facultativo.