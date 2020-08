Robaron en una herrería de barrio La Florida

Una herrería de barrio La Florida fue blanco, anoche, de un robo. Del taller, ubicado sobre Av. Garibaldi al 1200, los delincuentes se llevaron diferentes herramientas.

En diálogo con El Periódico su propietario, Daniel Frontera, contó que se trata del tercer robo que sufre en tres años. "No me acuerdo qué no me robaron las otras veces", manifestó.

En esta oportunidad, en tanto, los ladrones se llevaron un taladro con su batería y cargador, un rotomartillo y una amoladora, entre muchas otras herramientas de mano. Para lograr su cometido, "palanquearon" una puerta ya que las ventanas se encontraban soldadas, producto de medidas de seguridad adoptadas ante los anteriores ilícitos de los que fue víctima Frontera.

El hombre, que constató el robo anoche a las 23, radicó la denuncia. "Otra y otra y otra vez, vidrios rotos, puerta de hierro reventada y nadie escucha nada y lo que a vos te cuesta meses de trabajo y ahorros para comprarte herramientas y reponer lo que ya también me habían robado estos te lo llevan y desaparecen en un ratito", lamentó Frontera a través de su cuenta de Facebook por medio de la cual también pidió ayuda para recuperar las herramientas que le llevaron.