Ahora robaron en el club Infantil Xeneize: se llevaron alambrados y cables

El club de baby Infantil Xeneize sufrió este miércoles un nuevo robo en sus instalaciones. En esta oportunidad se llevaron alrededor de 40 metros de alambrado olímpico de las canchas auxiliares y cables del tendido eléctrico.

Mariana Carrizo, quien hoy está al frente del club, se mostró muy dolida y explicó la situación: "No entendemos el ensañamiento que tienen con las instituciones que reciben a sus hijos, sobrinos, hermanos. La verdad no entiendo, lo único que esperamos es que no vuelvan por los reflectores", contó la mujer.

El club cuenta desde hace unos meses con un casero que no logró percatarse de la situación porque estos robos sucedieron en las canchas auxiliares que están ubicadas en el fondo del predio y son colindantes con el campo. "Yo llamé al casero por lo que pasó en La Hidráulica, fuimos a ver y ayer las cosas estaban. Había un cable tirado, pero pensamos que era uno que sacaron de La Hidráulica y resulta que no, era nuestro", contó Carrizo.

Luces prendidas

Carrizo contó que por una medida del gobierno "las instituciones deportivas en Frontera no pagan la luz en los meses de pandemia, así que decidimos prender las luces para que el casero pueda ver qué pasa en el predio".

"Para el casero es complicado de noche, no podemos mandarlo solo y al oscuro, además este trabajo no lo hizo una persona sola, si lo golpean también vamos a tener problemas. Decidimos prender las luces de las canchas, las que se puedan para evitar que entren el predio", agregó.