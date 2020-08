Lanzaron el Concurso Provincial de Dramaturgia 2020

La Agencia Córdoba Cultura abrió la convocatoria al “Concurso Provincial de Dramaturgia – 2020″, dirigida a obras cortas de teatro. Podrán participar autores argentinos con residencia y trayectoria en la provincia, con una pieza teatral sin limitaciones temáticas ni estéticas.

Las obras pueden ser escritas por más de un autor. Deben ser originales, inéditas, no estrenadas y no haber obtenido premios o menciones, ni estar pendientes de fallo en otro concurso o convocatoria de dramaturgia o como texto teatral en convocatorias de apoyo a la producción a nivel municipal, provincial o nacional hasta la fecha de resolución del presente concurso, a fin de garantizar el carácter anónimo del autor y/o autores y no influir en la decisión final del jurado.

Tampoco se aceptarán adaptaciones de obras teatrales ya publicadas y/o representadas ni adaptaciones de textos publicados de cualquier género literario (cuento, novela, poesía, etc.)

Presentación

Para la presentación de la documentación necesaria se deberá respetar lo consignado en el punto 3: 3.1 y 3.2, del documento adjunto; de no respetarse este formato la postulación no será admitida. Se debe adjuntar dos archivos al correo electrónico, consignando en Asunto: Postulación “Concurso Provincial de Dramaturgia – 2020”. Obras Cortas de Teatro.

Para aplicar a la presente convocatoria se deberá enviar la documentación, que se detalla en las bases, únicamente por correo electrónico [email protected]

Premios

El jurado seleccionará dos textos teatrales a los que la Agencia distinguirá con:

Primer Premio de 60 mil pesos .

. Segundo Premio de 45 mil pesos.

El jurado podrá otorgar hasta dos menciones honoríficas (Primera y Segunda Mención), sin retribución pecuniaria. Este orden de méritos, premios y menciones, constará detallado en el acta que confeccionará el Jurado al momento de expedirse. Los resultados se darán a conocer el día 4 de diciembre del presente año 2020.

Para consultas generales, únicamente vía mail a [email protected] con el Asunto: Convocatoria Concurso de Provincial de Dramaturgia 2020.

La convocatoria se extenderá hasta el próximo 23 de octubre. Pueden participar todos los autores argentinos, mayores de 18 años, con residencia y trayectoria en la provincia de Córdoba. Queda excluida de la presente convocatoria toda persona que sea dependiente de la administración pública municipal, provincial y/o nacional. Las bases se pueden consultar a continuación:

BASES – Convocatoria Concurso Dramaturgia 2020