Por engaños a clientes, sancionaron con multas y clausuras a empresas vendedoras de autos

A raíz de un incremento de denuncias referidas a la comercialización de vehículos nuevos y usados, la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba, sancionó con multas, clausura y acciones de oficio a firmas cordobesas que comercializan autos.

Desde el organismo provincial detallaron las siguientes sanciones:

Multas

– World Car and Motorcycles S.A.S., de $200.000, por falta de información, no extender un documento de venta con los requisitos de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor y no incluir el detalle de la financiación y su costo en el contrato (art. 36 Ley N° 24.240).

– Multigroup Plan S.R.L, dos multas por $200.000 cada una, por haber incluido cláusulas abusivas en el contrato, falta de información, no extender un documento de venta con los requisitos de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor y no incluir el detalle de la financiación y su costo en el contrato (art. 36 Ley N° 24.240).

– Autoinversiones S.R.L. (Multinversiones), de $150.000, por falta de información al consumidor y no cumplir el acuerdo conciliatorio con un consumidor al que se arribó con este en la Dirección.

– Fácil Car S.R.L., de $120.000, por Falta de información al consumidor, incumplir con las obligaciones pactadas con el consumidor y no incluir el detalle de la financiación y su costo en el contrato.

– Super Auto (de Martín Marcial Guerrero), de $250.000, por falta de información al consumidor, incumplir con la oferta al consumidor y el servicio pactado con éste, no incluir detalle de financiación y su costo en el contrato e incluir cláusulas abusivas en el mismo.

Clausura:

– Autoinversiones S.R.L. (Multinversiones), por un día, por falta de información al consumidor y no cumplir el acuerdo al que se arribó con este en la Dirección. Por ser reincidente en multas e incumplimientos.

Acciones de Oficio:

– Créditos Dar.

– Credi Cars.

– Creu Automotores.

– Wolves Automotores.

Cabe destacar que desde la Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial y la Cámara del Comercio Automotor de Córdoba (CCAC) se viene trabajando en recomendaciones para evitar engaños e irregularidades al momento de la compra de un auto nuevo o usado.

¿A quién comprar un auto?

Si es a un particular, asegurarse que la persona que vende el vehículo sea el titular registral (no a quien diga ser un pariente o conocido).

Si es en un local comercial, asegurarse que esté inscripto en AFIP en alguna de las categorías correspondientes a la comercialización de vehículos y en el SiFCos. De esta forma está cubierto por la ley de Defensa del Consumidor ante cualquier inconveniente.

¿Cuáles son las modalidades para comprar?

Puede ser de contado, con financiación o entregando otro usado en parte de pago.

Los planes de ahorro de usados no son legales, por eso suelen utilizarse contratos de gestión de crédito o documentos privados similares, en los que finalmente el comprador termina perdiendo el depósito y/o pagos de cuotas realizadas.

Los planes de ahorro legales son para 0km y están aprobados por Inspección General de Justicia (IGJ).

¿Qué documentación es importante controlar antes de la seña o concreción del negocio?

Solicitar en el Registro Automotor un informe dominial y un informe de multa nacional (13i).

Chequear en la web de la Dirección de Rentas de la Provincia y/o el Municipio donde está radicado el vehículo, la existencia de deudas; además de contar con la verificación policial.

Verificar los datos del comercio en el Registro disponible en la Dirección de Defensa del Consumidor, a través del 0800-444-5698 de 9 a 14 y de 17 a 20 horas y a [email protected] / [email protected]

Si está comprando a un particular, el comprador y vendedor deben firmar en el mismo momento ante escribano público o en el Registro Automotor. No se debe aceptar firmar un Formulario 08 que ya contenga firma del vendedor verificada con anterioridad.

¿Cuándo hay que alarmarse o sospechar?

Cuando el precio es muy por debajo al valor de mercado.

Si la propuesta es una financiación con cuotas notablemente bajas o las exigencias son nulas, como por ejemplo “Financiación sin informes crediticios ni Score”.

Más información, ingresando a los siguientes links:

https://cordobaproduce.cba.gov.ar/8381/comprasegura/

https://ccacordoba.org.ar/recomendaciones/