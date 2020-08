Denunció que sufrió abuso sexual a los 9 años y de adulta decidió contar su historia

Decidió no callarse más. Tania tiene 25 años, es mamá de tres hijos y esta semana se animó a contar lo que padeció cuando tenía 9. A través de su cuenta de Facebook, publicó un texto relatando cómo su progenitor habría abusado de ella cuando cuando era tan sólo una niña. Lo hizo no solo para sacarse una mochila de encima -según sus palabras- que la asfixiaba, sino también para alentar a otras mujeres que habrían padecido lo mismo con esta persona para que se animen a denunciarlo.

“Al principio me daba miedo hacerlo público -le dijo la mujer a El Periódico-, por el qué dirán, pensé que iba a haber gente que iba a salir a defenderlo. Lo que me llevó a hacer esto fue por unas publicaciones que él hizo jactándose de haber hecho despedir a una persona. Me dio mucha bronca e impotencia, porque no solamente abusó de mí sino que además goza haciendo daño y la gente tiene que saber en verdad lo que es esta persona”.

Tania presentó su denuncia contra su progenitor de 56 años ante la fiscalía de Delitos Complejos el pasado 13 de julio y desde entonces los funcionarios judiciales trabajan en el caso. Por el momento, no hay imputación.

Los abusos

Según la joven madre, el presunto abusador nunca la quiso reconocer como hija por eso ella no lleva su apellido. Y los abusos se produjeron mientras el hombre convivió con su madre, cuando Tania tenía 9 años. Mientras la mamá trabajaba, él abusaba de la menor, según el relato.

En su cuenta de Facebook, Tania había revelado: “(…) mi progenitor abusaba de mí cuando yo era una niña, siempre me amenazaba con que si llegaba a contarle a alguien, él le iba a pegar a mi mamá (que eso todo el mundo sabe que siempre maltrató física y verbalmente a sus parejas) y también me amenazaba diciéndome que le iba a contar a mi mamá que yo me portaba mal. Todo esto sucedía cuando mi mamá trabajaba de noche en un comedor”.

El calvario duró dos años sostuvo la joven y aseguró que quiso denunciarlo porque conoce el caso de otra joven que padeció lo mismo y no se anima a actuar.

“Lo conté porque tengo mi pareja que hace siete años que lo sabe y siempre me bancó cuando yo sufría las crisis de nervios y depresión -agregó Tania-. Él me ayudó a poder contarlo y a partir de eso hice la denuncia judicial. Estoy esperando qué dice la fiscalía. Sé que hay otra chica que pasó por lo mismo que yo, pero no se anima a denunciarlo por el momento. Ella ya es mayor de edad y habría sufrido los abusos también a los 11 años. Sé también que hubo mujeres que él acosaba y golpeaba pero tampoco lo denunciaron”.

Apoyo y alivio

Cuando esta semana la mujer hizo la fuerte denuncia vía Facebook, el caso tomó relevancia social y tuvo numerosas muestras de apoyo. Desde la agrupación Mujeres Unidas se comunicaron con la presunta víctima para ponerse a disposición.

“Recibí mucho apoyo de personas que no conozco y eso me dio aliento. De mi parte siento que cumplí conmigo misma y fue una liberación poder decírselo a familiares y después me animé a contarlo a la gente. Es un peso muy grande cargar con todo eso y poder contarlo es un alivio inmenso”, subrayó la joven.

Mientras tanto, aseguró que se siente segura y acompañada por su pareja y su familia: “Sacarme esto de encima también fue porque tengo una nena de tres años y no quiero que ella sufra lo que yo viví”.