Rita Rossiano, una aventura entre transparencias

Desde este mes ya funciona ‘El Espacio” de El Periódico, un sitio dedicado al arte y la cultura que forma parte del nuevo salón que nuestro medio sumó a sus instalaciones destinado a mostrar las creaciones de artistas locales y regionales, y también un punto de venta de sus obras, como una forma de apoyar la producción local y el sostenimiento económico de quienes la impulsan.

En ese marco, la artista plástica Rita Rossiano habló sobre las obras que expone: “Naciente” y “Custodio”; y contó detalles sobre los procesos que la llevaron a crear ese tipo de expresiones.

Rossiano es oriunda de María Juana, es profesora nacional de dibujo egresada de la Universidad Nacional de Rosario y es uno de los referentes locales de la pintura de caballete y el muralismo en nuestra ciudad. Trabaja con caballetes, cerámica, vidrio y muralismo.

“Hice varias experiencias temáticas, pero no tanto de técnicas. Particularmente yo uso óleo, me sirve más que el acrílico porque hago transparencias, el acrílico seca muy rápido y no me permite hacer las transparencias sutiles que hago. Trabajo con los colores iniciales que voy guardando para que me permita seguir trabajando con la misma tonalidad, hago superposiciones de color, seco sobre seco”, contó.

Rossiano explicó que para crear necesita de la curiosidad porque ese es el motor que impulsa sus creaciones. “Me aburro fácilmente, pero el aburrimiento trae la creatividad, aprendo, investigo, trabajo con colores, superficies y cuando ya lo pruebo todo es como que me falta ese punto de curiosidad y necesito satisfacerla para llegar a otra cosa”, expresó.

“Hice muchos paisajes campestres, me cansé del caballete e incursioné en el vidrio, después en el muralismo y en la cerámica combinada con vidrio donde los leds me dan una tónica distinta de las a las obras”, expresó Rossiano sobre sus creaciones.

“Por gusto y disciplina fui saltando de temas, pero siempre trabajo con bocetos. A veces lo tengo armado en la cabeza, pero nunca termina tal cual, siempre vas por otro camino. Podes tener un panorama del color dominante que usas, pero siempre termino en cosas que no las planeo previamente. Mis preferidos son los amarillosos desechos, violáceos, azules y verdes”, añadió.

En ese marco, Rossiano señaló que sus creaciones son reconocidas como propias y esa es una particularidad que no todos consiguen, o quieren conseguir. “Hay personas que no llegan a eso y yo lo he logrado. Ser representativos de su obra, la gente me lo dice: ven un cuadro y se dan cuenta que es mío”, indicó con orgullo.

“Puedo tener una idea general del conjunto, pero sobre la marcha cambiar, eso es muy real porque nunca termina tal cual, siempre encontrás otro camino sobre la marcha”, dijo Rossiano.







Naciente y Custodio

En lo particular, Rossiano expone en El Espacio de El Periódico dos pinturas al óleo con detalles que ella misma describió. Los dos son paisajes naturales, fuente de inspiración permanente de la artista.

“En Naciente hay un disco solar que partió desde de una flor y termine ahí. Lo lindo es usar el motorcito que tenés adentro que te permite jugar con lo que haces y hay algo que te va conduciendo a un destino que no conoces y eso es lo atractivo de la creación para mí”, relató.

“Yo no busqué eso y llegué ahí, a describir cosas que no soñaba. Puede ser que actúe el subconsciente, me gusta el sol, la luna, la naturaleza”, añadió.

En el caso de Custodio, Rossiano contó que “son dos aves nocturnas con un paisaje de fondo. Son aves que custodian la noche, hay un paisaje onírico con la luna. Eso va saliendo así, en este caso hay un boceto previo que forma el paisaje, pero también uno va yendo por otros caminos”, agregó.

El Espacio está abierto de martes a sábado, entre las 16 y las 19 en calle 9 de Julio al 1844.







Estilo, técnicas y materiales

Rossiano no se encasilla y no se autodefine como una artista de estilo. “Técnicamente hago trasparencias en óleo, empecé con las obras de Picasso y Braque por el cubismo: líneas bien definidas como curvas y rectas, líneas limpias y bien definidas propias del cubismo. Me gustó desde siempre, me atrae el color limpio en degradé y con trasparencia”, explicó.

"Pero creo que estamos lejos del cubismo, es otra concepción. Es una concepción propia. No hay pincelada visible porque trabajo con pinceles gastados, si son nuevos los gasto para que pueda hacer ese graneado fino donde no se ve el pincel”, relató.

Además, reiteró que trabaja con bocetos previos en blanco y negro, pero nunca terminan tal cual los diseña. “Ahora estoy trabajando con pinturas chicas, no es mi tema, pero pinto esas cosas, estoy haciendo algo que nunca me salió: la vida del hornero, porque soy de ir al campo mucho y estoy pintando eso, a ver que sale, es sencillo, hay que buscarle la vuelta a ver qué tónica le das", concluyó.