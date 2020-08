"No sabemos cómo pudo haberse contagiado", dijo la esposa del hombre infectado

San Francisco registró ayer lunes un nuevo caso de coronavirus, el noveno de un residente en la ciudad desde que comenzó la pandemia. Se trata de un hombre de 38 años, que presentó síntomas leves y que se encuentra aislado en el Hospital Iturraspe en buen estado de salud. Su esposa, Micaela Cejas, dialogó con El Periódico y explicó que aún no saben cómo pudo haberse contagiado y añadió que tanto ella como sus hijos se encuentran a la espera del resultado del hisopado.

En ese sentido, la mujer contó cómo fue el momento en que decidieron ir al hospital para la realización del hisopado que confirmaría el diagnóstico: "La semana anterior, pero más que todo el fin de semana pasado (por el anterior), él estuvo muy mal, con síntomas como si fuesen gripales como dolor de cuerpo, cuando respirás, esa molestia, pero nada que a él le haya llamado la atención. No tenía fiebre pero se sentía afiebrado, yo le tomaba la temperatura y no daba temperatura alta. Fueron dos o tres días que él estaba así, iba a trabajar y se volvía porque se sentía mal, no fue nada agrave, molestias solamente, y estuvo en cama. Y cuando se mejoró, empezó a notar la ausencia total de olfato y gusto. Eso fue esta semana (por la pasada). Es ahí donde nosotros nos entramos a preocupar".

Seguidamente, agregó: "Él es de enfermarse todos los años, sabe agarrar resfríos fuertes, trabaja mucho al aire libre y a lo mejor tiene las defensas bajas, entonces uno no se preocupó. Pero claro, nos llamó mucho la atención cuando él me dice que no sentía olor ni gusto. Me dijo 'a mí esto nunca me pasó, no puede ser'. Uno empezó a hacerse la idea. Nos sentamos a hablar y tomamos la decisión de ir al hospital porque uno también tiene que ser responsable. Y así fue. Sin más vueltas, el sábado al mediodía fuimos al hospital, lo llevé y lo esperé en el auto con mis hijos. Y me llama él y me dice que fuera a casa, que por los síntomas particulares que tenía se tenía que quedar en el hospital para hacerse el hisopado. Nosotros estamos acostumbrados a estar siempre juntos, somos una familia súper unida, pero ahí había que hacer lo que correspondía, así que hace del sábado que está ahí. Y ayer a la tarde nos dieron el resultado que ahí nos enteramos que da positivo".

Desconocen el origen

La mujer explicó que hasta el momento no saben cómo pudo haberse producido el contagio. "Eso es lo que todo el mundo nos pregunta. Sinceramente no sabemos cómo pudo haber sido. El tema es que mi marido es una persona muy conocida, tiene un taller de motos, trabaja muy bien, corre motocross y tiene chicos que entrena, está todo el día en la calle, labura mucho, yo totalmente diferente porque soy profe y trabajo desde mi casa", afirmó.

En ese sentido, indicó que será de importancia conocer los resultados de los hisopados que se les realizaron a los contactos estrechos de su marido para saber cómo avanzar. "Uno no quiere decir que hay circulación comunitaria, uno no lo sabe pero en estos casos los doctores nos dicen que están hisopando a los contactos más estrechos para ver si pueden dar con la persona que lo contagió. Yo no sé, para mí el virus está. A lo mejor estamos todos asintomáticos, no sé. Pero hay mucha gente que piensa que es un resfrío, como le pasó a él. Si él no empezaba con ausencia de olfato a lo mejor ni iba al hospital, porque lo pasaba por alto, era un resfrío más para él, pero gracias a Dios fue al hospital. Estamos quemándonos la cabeza porque no sabemos cómo pudo pasar".

En cuanto al estado de salud de ella y sus dos hijos, Cejas dijo: "Ellos están de diez, yo también. Síntomas, un poco de moco, pero ellos son alérgicos. Tipo lo que agarrás cuando hay cambio de tiempo, pero síntomas fuertes. Esta mañana me hisoparon a mí y los hisoparon a ellos también. Estamos aislados hasta que nos den los resultados mañana. Los contactos estrechos de Pablo también fueron a hisoparse esta mañana, si yo llego a dar positivo, ahí llaman a mis contactos estrechos. Nosotros estamos bien, mi marido está re bien, lo peor ya lo pasó".

Sobre el final, la mujer aseguró estar recibiendo mucho apoyo de los cercanos: "Se dijeron muchas cosas, que él viajó a Córdoba y él nunca viajó. Se dijo también que fue a pescar, él ni siquiera sabe pescar. A lo mejor se confunden con otra persona, pero mi marido es una persona que labura mucho, tiene muchos contactos y evidentemente alguno lo contagió".

"Recibí muchos mensajes de aliento, la gente de la escuela donde trabajo, de mi familia. Hasta de los vecinos, que cuando llegué del hospital me habían dejado bolsitas en la vereda con mercadería", finalizó.

Contactos estrechos

En la mañana de este martes se realizaron los hisopados a los contactos estrechos del hombre, el noveno caso positivo de Covid-19 en San Francisco. Desde el COE Regional informaron que serán al menos 30 personas la que deberán someterse a estudios y realizar la cuarentena luego de confirmarse que el nuevo caso presentaba “síntomas leves” y se encontraba aislado en el área Covid del Hospital Iturraspe.

Las autoridades sanitarias investigan cómo esta persona podría haberse contagiado.

“Se está realizando en este momento el trabajo epidemiológico y poniendo en cuarentena a los contactos estrechos además de realizar los hisopados correspondientes. Dichas personas (no se especifica la cantidad por el momento) se pondrán en cuarentena obligatoria de 14 días desde la fecha del contacto con el paciente”, informó el COE.