Coronavirus: en Villa María advierten que contagios de jóvenes están llegando a padres y abuelos

Desde el municipio advirtieron que el aumento de casos en esa ciudad se da entre personas jóvenes que se contagian "por no cumplir las reglas" con fiestas o asados. "No podemos poner un policía por cada persona", cuestionaron.

La Municipalidad de Villa María informó 14 nuevos casos positivos en el último reporte de coronavirus emitido en la noche del lunes y una infectóloga del Hospital Pasteur alertó de que el aumento de casos registrado en las últimas semanas se debe a personas jóvenes que no cumplen con las medidas de distanciamiento y están contagiando a sus padres y abuelos, como contactos estrechos.

Desde hace más de un mes, el municipio villamariense implementó un informe diario a través de video, a cargo del intendente interino, Pablo Rosso, acompañado de funcionarios municipales o profesionales médicos. Este lunes participó nuevamente del informe la infectóloga Graciela Ortega, quien trazó un panorama de cómo se produjeron los contagios en las últimas semanas y advirtió a la población de que están observando conductas que llevan a contagios y a una situación preocupante en esa ciudad.

Rosso destacó la comunicación que llevan adelante con la evolución diaria de la pandemia. "No deja de ser preocupante, pero es el escenario real que nos toca transitar y así lo debemos hacer saber", señaló.

La infectóloga Ortega subrayó que existe mucha preocupación entre las autoridades sanitarias locales por el aumento de casos, que hasta ayer acumulaba 155 en total. "Estamos muy preocupados los que estamos en la mesa de epidemiología, porque después de esas primeras semanas en que llegaron infectados que venían de contagios de la región hasta que se instala en nuestra ciudad la transmisión, que es a través de los jóvenes. Van de los 19 a 30 años que se están contagiando por no cumplir las reglas", explicó Ortega.

"Se están contagiando en reuniones no permitidas, asados, mateadas, pijamadas. Reuniones de jóvenes que no se dan cuenta que están produciendo lo que ya está pasando, que se están infectando ellos porque piensan que no es tan grave pero están ahora contagiando a sus papás y a sus abuelos", añadió la médica.

Ante esto, Rosso destacó el esfuerzo realizado por toda la comunidad cumpliendo protocolos, pero alertó de que en algunas situaciones, puertas adentro, aumentan los casos y se pone en riesgo la situación.

"El virus está. No podemos poner un policía por cada persona", resumió Ortega, quien apoyándose en cifras explicó que se están infectando padres y abuelos considerados contactos estrechos de personas jóvenes contagiadas.

Los casos en detalle

Según el informe municipal, actualmente hay 80 casos activos en Villa María, tres de los cuales son pacientes en internación, mientras que los restantes son pacientes aislados en sus domicilios. El total de casos acumulado es de 155.

Por otra parte, hasta ayer lunes había 306 personas aisladas, de los cuales 226 son contactos estrechos. De ellos, 28 se encuentran esperando los resultados de los hisopados, mientras que 198 ya recibieron el primer hisopado negativo.